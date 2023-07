Ecco 4 abitudini per mantenersi in forma mentre si invecchia

Secondo gli esperti, mantenersi in forma mentre si invecchia non è solo una questione di esercizio fisico e di allenamento. Diverse buone abitudini di benessere potrebbero infatti essere la chiave per una vita più lunga e non includono solo l’allenamento, ma anche “l’allenamento” mentale ed emotivo. Ecco dunque 4 sane abitudini per mantenersi in forma mentre invecchiamo.

Allenare il corpo è fondamentale

Anche se non è l’unico aspetto che conta, essere fisicamente attivi è fondamentale per un corpo sano. Inoltre un buon livello di allenamento fisico può aiutare a prevenire gli infortuni e aiutare il corpo a guarire più velocemente quando si verificano.

Inoltre, un certo grado di allenamento fisico è anche fortemente legato ad una buona salute mentale e ad una migliore funzione cerebrale. Come afferma il dottor Gary Small, presidente di psichiatria presso la Hackensack Meridian Health, l’allenamento della forza aiuta a combattere la perdita muscolare legata all’età e può portare a una maggiore durata della vita.

Il dottor Kirk Erickson, direttore di Translational Neurosciences presso AdventHealth Central Florida, dove studia la plasticità e la modificabilità dei sistemi cerebrali, ha scoperto che l’attività fisica è uno dei modi migliori per mantenere il cervello sano per tutta la sua vita.

La sua ricerca mostra che con l’invecchiamento, il cervello si restringe, in particolare l’ippocampo che è responsabile della formazione della memoria. L’esercizio fisico può aiutare a mantenere questa parte del cervello e, in alcuni casi, aumentarne le dimensioni. Ancora non sappiamo quali siano i meccanismi fisiologici alla base di questi effetti, ma secondo Erickson, sono migliori quanto più a lungo ci si impegna in queste buone abitudini.

“Mens sana in corpore sano”

Come sapevano già i Romani, oltre a mantenere in forma il corpo, dobbiamo prenderci cura anche della mente. Bisogna dunque svolgere anche attività che mantengano in forma il cervello come i cruciverba, leggere libri, giocare, praticare hobby e sognare ad occhi aperti, tutte attività che contribuiscono tutti all’acutezza mentale.

Anche la gestione dello stress è anche una parte fondamentale del mantenimento della forma mentale. Bastano solo 10 minuti di meditazione al giorno per migliorare l’umore e l’agilità cognitiva, ricablando il cervello e rafforzando i circuiti neurali.

Per mantenersi in forma mentre si invecchia ci vuole anche una vita socialmente attiva

Uno studio ha equiparato la mancanza di connessione sociale al fumo di fino a 15 sigarette al giorno. Altri studi mostrano che la connessione sociale riduce il rischio di morte prematura. È chiaro che l’idoneità sociale ed emotiva è la chiave per invecchiare bene.

Per mantenersi in forma mentre si invecchia è dunque necessario mantenere amicizie e relazioni con i membri della famiglia. Oppure fare del volontariato, che può anche aggiungere uno scopo alla vita.

Sviluppa una buona igiene del sonno

Spesso si dice che invecchiando si inizia ad aver bisogno di meno ore di sonno, ma secondo il dottor Jamie Zeitzer, consulente e revisore scientifico presso Rise Science, la realtà è che il sonno diventa più difficile con l’età, pur rimanendo altrettanto necessario. Il risultato è che molti anziani si ritrovano ad andare a letto più tardi e ad alzarsi prima. Le cause del sonno scarso possono essere sia sociali che fisiche. Invecchiando diventiamo più sensibili ai suoni e alle temperature, afferma Zeitzer.

Inoltre c’è anche un cambiamento importante che avviene una volta che andiamo in pensione, dove i vincoli sociali intorno al sonno vengono improvvisamente eliminati. Gli anziani che non hanno obblighi sociali la mattina o durante il giorno e potrebbero essere inclini ad eccedere nei riposini diurni, in grado di “cannibalizzare il loro sonno notturno” e impedirci di concederci una sana notte di sonno.

Secondo Zeitzer, dormire troppo poco o avere una notte di sonno frammentata può portare a problemi acuti con la cognizione il giorno successivo. Inoltre il sonno scarso a lungo termine è legato a condizioni di salute tra cui depressione, morbo di Alzheimer e cancro.

Per questo per rimanere in forma è importantissimo avere una buona igiene del sonno e creare una routine che ci consenta di riposare il giusto.

