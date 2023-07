Perchè ci attraggono tanto le tragedie: per la psicologia sono 3 le ragioni

Anche se cerchiamo di sfuggire alle tragedie per evitare di deprimerci, finiamo sempre per tornarci in qualche modo. Possono essere catastrofi immaginarie o eventi reali come l’implosione del sottomarino Titan, qualunque sia il tipo, le tragedie ci attraggono per settimane fino a quando la storia non viene conclusa. Ma cosa ci “affascina” così tanto in questi eventi?

Per comprendere meglio il fenomeno, uno psicologo della Case Western Reserve ha studiato il disastro del Titanic e come ha catturato l’interesse di generazioni di persone. Tanto da spingere cinque passeggeri a scendere di 13.000 piedi sul fondo dell’oceano per visitare il luogo in cui affondò nel 1912.

La sua conclusione indica che le persone trovano significato negli eventi negativi, principalmente nelle lotte spirituali, nelle credenze soprannaturali e nel perdono. Quindi non c’è bisogno di punirsi per essere interessati agli aggiornamenti del sottomarino Titan, ad esempio, perché abbiamo imparato una lezione importante sulla sopravvivenza.

Detto questo, ci sono altre tre ragioni per cui siamo affascinati dagli errori fatali, gli incidenti o le catastrofi naturali che non hanno una risoluzione positiva. Se consumi questo tipo di contenuti, dunque, sappi che non sei solo.

Le tragedie ci sembrano più importanti

Tutte le informazioni che il nostro cervello riceve sono utili per la vita, dalle abilità ai dati curiosi che memorizziamo per caso. Tuttavia, la nostra attenzione si indirizza naturalmente verso i problemi e le informazioni negative. Questo a causa del nostro desiderio di sopravvivere e risolvere problemi nell’ambiente circostante.

Le notizie sulle tragedie hanno un peso psicologico maggiore rispetto alle informazioni positive perché ci aiutano a individuare dove si trovano i pericoli e le minacce potenziali. Infatti, è grazie a loro che siamo evoluti per non commettere gli stessi errori quando nuotiamo, guidiamo o viaggiamo nello spazio.

Le catastrofi sono emozionanti

Oltre alla riflessione, le catastrofi possono essere anche una forma di intrattenimento per la mente. Poiché coinvolgono situazioni di rischio di vita o di morte, i nostri sensi si attivano naturalmente in risposta allo stress.

Ci sono spettatori che immaginano di affrontare lo stesso destino, una possibilità inquietante, ma che li farà sentire sollevati di essere seduti al sicuro a casa. Quindi, fino a un certo punto, è stimolante confrontarsi con le persone che hanno subito la tragedia e sentirsi grati di non essere affrontando gli stessi problemi.

Per “gioia imbarazzante”

E, infine, abbiamo il motivo più oscuro, che è emerso con l’implosione del sottomarino Titan. Sì, stiamo parlando di godere della sofferenza delle perso ne che invidiamo, specialmente se i vantaggi di quella persona sembrano ingiusti o ottenuti in modo non meritato.

In sintesi, se pensiamo che coloro che affrontano una tragedia meritino davvero di soffrire, potremmo provare soddisfazione nel vedere che ciò si avvera. C’è un termine tedesco che spiega perfettamente questo concetto ed è “schadenfreude”, che significa “gioia imbarazzante”.

Raramente si verifica qualcosa del genere, ma quando accade, scatena sempre polemiche. Ad esempio, mentre l’ossigeno disponibile si avvicinava allo zero sul Titan, sempre più persone facevano il conto alla rovescia mentre altre chiedevano un po’ di sensibilità. All’interno di una stessa tragedia ci sono molte ragioni che ci attraggono e che possono plasmare la nostra attitudine verso gli altri. Quindi, tieni presente tutto questo prima della prossima guerra o escursione che ci terrà assorbiti per settimane.