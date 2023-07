Focolaio di salmonella legato alla carne macinata: l’allarme del CDC

Negli ultimi giorni, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) ha lanciato un avvertimento riguardante un focolaio di salmonella in quattro stati degli Stati Uniti. La fonte del contagio è stata identificata nella carne macinata, che è stata associata a numerosi casi di infezioni. La salmonella è un batterio noto per essere una causa comune di malattie alimentari, e il CDC sta ora cercando di contenere la diffusione e proteggere la salute pubblica.

Poiché molte persone possono riprendersi dall’infezione da Salmonella senza consultare un medico o sottoporsi a test per i batteri, il numero reale di persone malate in questo focolaio è probabilmente molto più alto del numero riportato e il focolaio potrebbe non essere limitato agli stati con malattie note. Inoltre, possono essere necessarie fino a quattro settimane prima che i nuovi casi segnalati siano collegati a un focolaio in corso. L’allerta ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico e i professionisti del settore alimentare sulla necessità di prendere precauzioni e ridurre il rischio di ulteriori infezioni.

Salmonella, un nuovo focolaio è legato alla carne macinata

La salmonella è una famiglia di batteri che può essere presente in vari alimenti, soprattutto quelli di origine animale come carne, pollame, uova e latticini. Il consumo di alimenti contaminati può portare a malattie alimentari chiamate salmonellosi. I sintomi tipici includono diarrea, crampi addominali, febbre e nausea, che possono manifestarsi da 6 ore a 6 giorni dopo l’esposizione al batterio. Sebbene la maggior parte delle persone guarisca senza bisogno di trattamento medico, nei casi gravi può essere necessario il ricovero in ospedale. Attualmente, si sta indagando per identificare l’origine esatta della carne macinata contaminata.

Il processo di tracciamento delle infezioni è complesso e richiede tempo. Il CDC sta analizzando campioni di carne e raccogliendo informazioni da casi confermati per individuare il fornitore o il produttore responsabile del focolaio di salmonella. Nel frattempo, il pubblico è incoraggiato a prendere precauzioni per evitare di contrarre il batterio. Per proteggersi dalla salmonella e altre malattie alimentari, il CDC suggerisce alcune misure di sicurezza chiave. In primo luogo, è importante cucinare la carne macinata a una temperatura interna di almeno circa 71°C.

È essenziale prendere precauzioni

Questa temperatura è sufficiente per uccidere eventuali batteri patogeni presenti nel cibo. Inoltre, è essenziale lavarsi le mani accuratamente dopo aver maneggiato carne cruda o altri alimenti potenzialmente contaminati. Un’altra misura di sicurezza consigliata è quella di conservare la carne cruda in modo appropriato e separata da altri alimenti per evitare il rischio di contaminazione incrociata. Usare tavole da taglio diverse per la carne cruda e gli alimenti pronti da consumare e assicurarsi di pulire e disinfettare regolarmente le superfici di lavoro. Evitare inoltre di consumare carne macinata cruda o poco cotta, poiché potrebbe contenere batteri nocivi.

L’acquisto di carne macinata da fornitori affidabili e rispettare le indicazioni di conservazione riportate sull’etichetta sono ulteriori misure importanti per ridurre il rischio di infezioni da salmonella. Sebbene l’avvertimento del CDC riguardi specifici stati negli Stati Uniti, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza alimentare in generale per proteggere la salute propria e degli altri. Se si sospetta di essere stati esposti a salmonella o si manifestano sintomi di salmonellosi dopo aver consumato carne macinata o altri alimenti, è essenziale consultare immediatamente un medico. La diagnosi e il trattamento tempestivi possono aiutare a gestire la malattia in modo efficace e ridurre il rischio di complicazioni.

Foto di congerdesign da Pixabay