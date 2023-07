MEATER Plus: recensione e guida alla configurazione dei termometri smart per la cucina

Affacciandoci alle serate calde di questa estate, un’opportunità affascinante si profila all’orizzonte: per gli amanti della buona cucina e della tecnologia, suggeriamo una gemma tecnologica, il fiore all’occhiello della modernità culinaria: i dispositivi MEATER.

Sì, avete capito bene: i dispositivi MEATER, ovvero un’occasione da non perdere per risparmiare e migliorare l’esperienza culinaria con uno strumento rivoluzionario. Parliamo di magici strumenti, pronti a soddisfare i desideri di chiunque ami sperimentare e creare deliziosi capolavori in cucina.

Il primo in lista è il magnifico MEATER Originale, un termometro da cucina intelligente e totalmente wireless. Con l’app MEATER, vi permetterà di monitorare attentamente il processo di cottura direttamente dal vostro smartphone, e una volta che la vostra pietanza raggiungerà il punto perfetto, riceverete un avviso. Tutto ciò per un prezzo di soli €109.

Ma le sorprese non finiscono qui! Al secondo posto c’è il sensazionale MEATER Plus, la versione avanzata del termometro da cucina intelligente, con una portata wireless estesa fino a 50 metri. Potrete godere di questa straordinaria esperienza culinaria per soli €129.

E se siete alla ricerca della perfezione culinaria su larga scala, allora non cercate oltre del MEATER Block. Questo gioiello include quattro termometri smart con sonde interamente wireless, che vi consentiranno di monitorare con precisione la temperatura del cibo da remoto. E sì, avete indovinato, potrete ricevere un avviso sul vostro smartphone una volta che la cottura sarà completata. E per quanto riguarda il prezzo? €299.

I dispositivi MEATER sono noti per la loro estrema semplicità d’uso e si configurano in pochi passaggi attraverso l’app di MEATER. Un vero alleato nelle grandi grigliate, che diventa ancora più prezioso quando si tratta di cucinare al chiuso. Forse vi state chiedendo cosa fare una volta terminata la stagione all’aperto? Nessun problema, i dispositivi MEATER si adattano perfettamente anche al forno o alla padella, dimostrando la loro versatilità e diventando un valido aiuto in ogni situazione.

E la pulizia? Un gioco da ragazzi! La sonda di MEATER può essere lavata in lavastoviglie dopo l’uso, pronta per il prossimo utilizzo.

Ora, siete pronti a prendere una decisione? La scelta è nelle vostre mani, o meglio, nelle vostre tasche! Non fatevi sfuggire quest’opportunità unica.

Dietro la nascita e il successo di questi fantastici dispositivi si cela Apption Labs, una start-up tecnologica all’avanguardia. Fondata nel lontano 2015 da Joseph Cruz e Teemu Nivala, questa società innovativa ha trovato la sua dimora a Leicester (Regno Unito), con uffici anche a Los Angeles (Stati Uniti) e Hsinchu (Taiwan). Un background multi-continentale che ha permesso lo sviluppo di prodotti funzionali grazie ai feedback di consumatori provenienti da tutto il mondo.

L’ascesa di MEATER è stata sostenuta da un crowdfunding di successo che ha raccolto la strabiliante cifra di 2,7 milioni di dollari. Un vero e proprio trionfo nel settore casa-cucina, che ha confermato l’interesse e l’entusiasmo di una vasta community di appassionati.

Per ulteriori dettagli e informazioni su MEATER, vi invitiamo a visitare il loro sito ufficiale all’indirizzo www.meater.com e a seguire la loro presenza sui social media tramite gli hashtag #meater e #meatermade. Un’avventura culinaria vi attende, quindi non esitate a entrare nel meraviglioso mondo di MEATER!

Guida alla configurazione e uso ottimale di MEATER

Pronti ad immergervi nel mondo delle deliziose avventure culinarie con MEATER? Bene, con questa guida vi accompagneremo passo dopo passo nella configurazione e nell’utilizzo ottimale di MEATER, permettendovi di esplorare nuovi orizzonti culinari con facilità. Quindi preparatevi a deliziare il vostro palato e a sperimentare nuovi piatti deliziosi!

A) Configurazione del tuo dispositivo MEATER

1) Iniziate rimuovendo la linguetta di plastica dallo scomparto della pila AAA del caricabatteria. Un piccolo gesto, ma importante per garantire il corretto funzionamento.

2) Prima di immergervi nelle delizie della cucina con MEATER, concedetegli almeno 4 ore di ricarica in modo da poter essere al massimo della sua potenza.

3) Una volta completata la fase di ricarica, scaricate l’app MEATER dall’App Store o dal Google Play Store, riconoscibile dal logo di MEATER.

4) Avviate l’app e nella schermata iniziale selezionate il vostro prodotto MEATER, ovvero “MEATER Plus” per iniziare questa emozionante avventura culinaria.

5) Seguite le istruzioni di configurazione visualizzate sullo schermo, ma assicuratevi che il Bluetooth e i servizi di localizzazione del vostro smartphone siano attivi e che l’app di MEATER abbia l’autorizzazione per accedervi.

6) Per associare il vostro dispositivo intelligente a MEATER Plus, rimuovete la sonda dal caricabatteria. Noterete che la spia verde del caricabatteria inizierà a lampeggiare, segno che MEATER è pronto per l’accoppiamento.

7) Fate attenzione alla posizione della sonda quando la inserite nella carne. La parte con il sensore interno si trova a circa 2,5 cm dall’estremità appuntita, e questa deve essere posizionata nel punto più spesso del cibo. Inserite la sonda appena oltre la tacca di sicurezza presente sul dispositivo. Ricordate di evitare il contatto diretto del sensore ambientale (l’estremità opposta) con superfici calde o di metallo e di non posizionare il sensore interno in aree grasse della carne o troppo vicino all’osso.

B) Suggerimenti per una connessione efficace con la sonda

– Per garantire una connessione stabile e senza intoppi, mantieni l’unità di ricarica di MEATER Plus a meno di un metro dalla sonda durante la cottura.

– Se disponete di un altro smartphone o tablet, potete estendere la portata di connettività di MEATER Plus utilizzando MEATER Link. Questo vi permetterà di monitorare la cottura anche da stanze distanti dalla zona di cottura. Scoprite come configurarlo seguendo il video

C) Suggerimenti pratici per cucinare utilizzando MEATER

– Durante la cottura, assicuratevi di mantenere la temperatura al di sotto di 527°F/275°C per ottenere risultati ottimali.

– Prestate attenzione a possibili barriere come muri e finestre che possono interferire con il segnale Bluetooth. Nel caso in cui la portata del segnale sia limitata, sfruttate MEATER Link per ovviare al problema. Per maggiori informazioni, leggete il blog.

– Tenete presente che alcuni recipienti per la cottura, forni e barbecue possono avere una maggiore isolamento, riducendo la potenza del segnale Bluetooth.

– Avvicinare il caricabatterie MEATER Plus al vostro dispositivo intelligente contribuirà a migliorare la potenza del segnale.

– Quando estraete la sonda dalla carne, tirate con delicatezza senza agitare il sensore.

– Per evitare danni, lasciate raffreddare la sonda prima di procedere con la pulizia.

– Le sonde MEATER sono lavabili in lavastoviglie, ma potete anche lavarle a mano con sapone, acqua, bicarbonato di sodio e aceto per mantenerle in perfetta forma e funzionalità.

D) Supporto aggiuntivo

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o di risolvere eventuali dubbi, potete consultare la sezione FAQ, utilizzare l’aiuto intelligente del “Support Wizard” o guardare i video tutorial disponibili sul sito di MEATER (in lingua inglese).

Ora siete pronti a vivere una straordinaria esperienza culinaria con MEATER, il vostro alleato in cucina! Buon divertimento e buon appetito!