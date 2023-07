PS5, ecco quanto costerà la Marvel’s Spider-Man 2 edition

Proprio in questi giorni Sony ha ufficializzato i numeri di vendita della console di nuova generazione, la PS5, con oltre 40 milioni di unità vendute in 3 anni. Numeri che, considerando comunque le difficoltà riscontrare nel reperire le scorte a ridosso del Covid, lasciano sicuramente ben sperare per il futuro, tanto da spingere l’azienda sul pedale dell’acceleratore, con il lancio di una nuova edizione speciale a tema Marvel’s Spider-Man 2.

La console ideale per tutti gli amanti del supereroe più famoso di New York, in attesa proprio di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della saga di Insomniac, sarà preso in vendita, da considerarsi disponibile in concomitanza con il lancio del gioco. Il bundle sarà difatti comprensivo sia della PS5 che di Marvel’s Spider-Man 2, ad un prezzo che si aggirerà attorno ai 659 euro.

PS5, gli altri accessori a tema Spider-Man 2

Tra le varie cose, il tema Spider-Man 2 non è destinato ad abbandonare presto il mondo Sony, infatti gli utenti potranno pensare anche di acquistare il DualSense, il controller per intenderci, al prezzo di 79 euro, oppure più semplicemente la sola cover, così da personalizzare in autonomia la console, andando a spendere “solamente” 64,99 euro.

Coloro che invece sceglieranno di acquistare il bundle da 659 euro avranno tutto incluso, infatti si parte dalla classica console a cui siamo correntemente abituati, a cui verrà già applicata la suddetta cover, con il joystick dedicato, e come vi abbiamo anticipato, tutto finirà con l’agognatissimo gioco (sperando che sia il degno successore dell’episodio precedente).

Ora non ci resta che attendere per mettere le mani su un possibile futuro nuovo capolavoro.