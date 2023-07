Stazione Spaziale Internazionale: persi i contatti da terra

Per la prima volta da quando la Stazione Spaziale Internazionale si trova in orbita, la NASA ha perso i contatti e per contrarla ha dovuto fare affidamento a mezzi di emergenza. Il motivo dietro a questo incidente non è da attribuirsi agli anni che si fanno sentire nello spazio della struttura, ma al quartiere generale dell’agenzia spaziale statunitense. I contatti sono stati persi per un’interruzione di corrente che ha coinvolto l’edificio.

Cosa implica per la Stazione Spaziale Internazionale o per la NASA? Di fatto durante questo lasso di tempo non è stato potuto aver sotto controllo il comando, la telemetria e le comunicazioni con il personale di bordo. Quest’ultimi sono stati informati dell’evento soltanto 20 minuti dopo con dei sistemi secondari russi. Il ritorno al controllo è arrivato in 90 minuti.

La situazione della Stazione Spaziale Internazionale

Le parole del portavoce della NASA: “Non era un problema a bordo. Quello era puramente un problema di terra. In nessun momento l’equipaggio o il veicolo sono stati in pericolo. Sapevamo che questo lavoro stava andando avanti e in preparazione abbiamo il sistema di comando e controllo di riserva che avremmo utilizzato se avessimo dovuto chiudere il centro per un’emergenza meteorologica, particolarmente importante durante la stagione degli uragani.”

Una situazione particolare che però sottolinea come l’impegno per la gestione della Stazione Spaziale Internazionale va oltre ai rapporti geopolitici in atto. Nonostante la guerra in atto tra la Russia e l’Ucraina, i russi hanno permesso tramite i loro sistemi alla NASA di comunicare a bordo andando quindi ad evitare ulteriori problemi.