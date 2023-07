Stelle cadenti d’estate: pronti per le palle di fuoco questo weekend

Questo fine settimana sono previste ben due piogge di stelle cadenti. Questi sciami meteoritici gemelli non sono tra i più noti dell’estate ma secondo le previsioni potrebbero riservare delle sorprese, come delle luminosissime palle di fuoco.

Per questo fine settimana infatti sono previsti gli sciami meteoritici delle Delta Aquaridi del Sud e delle Alpha Capricornidi, che raggiungeranno il loro picco quasi simultaneamente nella notte di domenica 30 luglio, fino alle prime ore del mattino di lunedì 31 luglio.

A rendere difficile l’osservazione vi sarà però una Luna quasi piena. Il nostro satellite raggiungerà infatti il plenilunio il primo agosto, e si tratterà anche di una superluna, la prima di questo straordinario mese per le osservazioni astronomiche. Per questo gli astronomi consigliano, per avere la migliore possibilità di individuare le stelle cadenti, di osservare le piogge di meteoriti dopo le 2 del mattino, quando la Luna sarà tramontata.

Due sciami gemelli di stelle cadenti

Anche se non avranno moltissimi passaggi all’ora, le Alpha Capricornidi sono note per dare vita abbastanza frequentemente, a delle affascinanti palle di fuoco, lente e di colore giallo brillante, con delle lunghe scie. Le Alpha Capricornidi raggiungano il picco domenica notte, ma le stelle cadenti prodotte da questo sciame saranno visibili fino a metà agosto.

Le stelle cadenti delle Delta Aquarids del Sud sono meglio visibili dai tropici meridionali. Nel nostro emisfero si riducono solo a deboli meteore spesso prive di scie persistenti e di palle di fuoco. La maggior parte delle stelle cadenti di questo sciame sono di media velocità e deboli, ma occasionalmente si verificano eventi più luminosi, sebbene solo il 5-10% circa mostri code persistenti.

Foto di Austin Human su Unsplash