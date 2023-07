WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di una funzione in arrivo su WhatsApp, i videomessaggi istantanei. Poche ore fa, WhatsApp ha annunciato ufficialmente il suo lancio a livello mondiale. Cosa sono e come si utilizzano? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Il servizio di messaggistica di Mark Zuckerberg sta facendo il suo meglio per rendere le chat tra utenti sempre meno statiche. A ragione di ciò ha pensato che aggiungere una funzione che permette di registrare video in tempo reale potesse essere un ottimo modo per rendere le conversazioni più dinamiche e reali. Sarà davvero così?

WhatsApp: come funzionano i videomessaggi istantanei

Ad annunciare l’arrivo dei videomessaggi istantanei per tutti, WhatsApp stesso tramite un comunicato ufficiale! I videomessaggi istantanei, come già accennato, possono essere considerati come un’evoluzione dei messaggi vocali. Altro non sono che messaggi video di una durata massima di 60 secondi che possono essere registrati solamente in tempo reale. In questo modo, si valorizza l’autenticità dell’interazione. Un videomessaggio istantaneo è davvero facile da registrare. Bisogna semplicemente fare tap sull’icona del microfono dei messaggi vocali per passare alla modalità video. Dopodiché, si potrà sia tener premuto il pulsante o scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. Una volta in chat, il video verrà riprodotto automaticamente senza audio, fino a che non si clicca su di esso. Ovviamente, tutti i videomessaggi istantanei sono protetti dalla crittografia end-to-end.

La funzione è stata annunciata ufficialmente nelle scorse ore e risulta essere già in fase di rilascio a livello mondiale. Tutti gli utilizzatori di WhatsApp l’avranno disponibile entro le prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: blog.whatsapp.com