6 benefici dell’acqua di cocco per la nostra salute

Non solo il cocco è un frutto nutriente e ricco di grassi vegetali benefici ed ha una notevole serie di effetti benefici per la salute, ma anche l’acqua di cocco potrebbe essere un elisir di benessere, soprattutto durante i caldi mesi estivi.

Ecco dunque quali sono i principali benefici del consumo di acqua di cocco per il nostro organismo

1. Energizzante

Uno dei benefici dell’acqua di cocco è dovuto all’alto contenuto di elettroliti in essa presenti, tra cui potassio, calcio e magnesio. Questa bevanda potrebbe essere dunque una buona alternativa naturale alle bevande sportive, anche se ha spesso più potassio ma meno sodio, rispetto alla bevanda sportiva media.

2. Aiuta il cuore a mantenersi in salute

Secondo gli esperti può giovare alla salute del cuore, proprio per il suo contenuto di potassio che può aiutare a rilassare i vasi sanguigni e promuovere un flusso sanguigno sano e regolare i livelli di pressione sanguigna.

3. Contiene antiossidanti

Il suo contenuto di antiossidanti la rende in grado di coadiuvare la neutralizzazione dello stress ossidativo, combattendo i radicali liberi.

4. Una bevanda super idratante

Secondo un’esperta di immunologia nutrizionale e comunicazione scientifica, Megan Meyer, “l’acqua di cocco può aiutare le persone a soddisfare le loro esigenze di idratazione poiché è composta per circa il 95% da acqua.“

5. Ha poche calorie

Il suo basso apporto calorico la rende un’ottima bevanda durante la dieta e per chi intende mantenere il peso forma. Come afferma la dietista registrata e consulente nutrizionale di Cure, Sarah Olszewski, “sostituire le bevande ipercaloriche con l’acqua di cocco può essere una scelta più salutare per le persone che cercano di gestire il proprio peso. Tuttavia, alcuni prodotti confezionati a base di acqua di cocco possono contenere zuccheri aggiunti e un contenuto calorico più elevato, che potrebbe non favorire la perdita di peso. È fondamentale leggere le etichette e optare per acqua di cocco pura e non zuccherata quando possibile.”

6. Migliora la glicemia

L’acqua di cocco aiuta a gestire la glicemia ed è adatta per le persone con diabete. In uno studio pubblicato sulla National Library of Medicine è stato dimostrato che questa bevanda ha il potenziale per ridurre la glicemia e il danno retinico diabetico, fungendo da farmaco candidato o nutriente per il trattamento del diabete e delle sue complicanze. Sono necessari ulteriori studi per stabilire il ruolo dell’integrazione di acqua di cocco nel diabete e quali antiossidanti nell’acqua di cocco possono essere utilizzati per sviluppare farmaci candidati.

Le possibili controindicazioni

Gli esperti, tuttavia, avvertono che alcune persone con condizioni di salute specifiche, come nel caso delle malattie renali, dovrebbero prestare attenzione alla quantità che ne consumano perché il potassio in essa contenuto può causare uno stress eccessivo sui reni vulnerabili.

