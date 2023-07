Incendi in Grecia e il ruolo del cambiamento climatico: sfide e opportunità

Negli ultimi giorni, la Grecia ha affrontato gravi incendi che hanno devastato vaste aree del paese, causando perdite umane, danni ambientali e economici significativi. Questi incendi boschivi sono stati amplificati dal cambiamento climatico, che ha creato condizioni più favorevoli alle fiamme incontrollate. Si sono recentemente diffusi dall’entroterra collinare alla costa densamente popolata con una velocità sorprendente, lasciando alle autorità l’arduo compito di evacuare migliaia di residenti e vacanzieri dal pericolo.

Ovviamente non possiamo non chiederci quale sia il ruolo del cambiamento climatico riguardo questa condizione. Il mondo è, in media, più caldo di 1,2°C rispetto al clima preindustriale, e questo calore in più sta portando ondate di caldo e siccità più frequenti. Queste condizioni meteorologiche rendono l’ambiente più incline agli incendi e la loro crescente frequenza ha esposto regioni già sensibili agli incendi come il Mediterraneo a un maggiore rischio di disastri.

Cambiamento climatico, qual’è il suo ruolo negli incendi in Grecia?

Il cambiamento climatico è caratterizzato da un aumento delle temperature globali, che ha portato a un clima più caldo e secco in molte regioni del mondo, compresa la Grecia. Le ondate di calore prolungate e le siccità rendono i boschi e la vegetazione più suscettibili all’incendio. Le alte temperature e la mancanza di precipitazioni creano un ambiente estremamente infiammabile, favorendo la rapida propagazione delle fiamme. Quest’ultimo ha anche alterato i modelli di pioggia nella regione, portando ad eventi di precipitazioni più intensi e concentrati in brevi periodi, seguiti da lunghi periodi di siccità. Questi cambiamenti nella pioggia creano condizioni ideali per la crescita della vegetazione, ma quando l’acqua diventa scarsa, la vegetazione diventa altrettanto un’ottima fonte di combustibile per gli incendi.

Le risorse idriche sono essenziali per combattere gli incendi boschivi. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, si sono verificate riduzioni delle riserve d’acqua, comprese le falde acquifere e i corsi d’acqua. La diminuzione delle risorse idriche limita la capacità dei pompieri di fronteggiare efficacemente gli incendi e rallenta i loro sforzi nel contenimento delle fiamme. Le fiamme distruggono interi habitat naturali, minacciano la biodiversità locale e danneggiano il suolo, rendendo più difficile la rigenerazione della vegetazione. Questi effetti possono avere gravi conseguenze per la fauna e la flora locali e persino per le risorse agricole e ittiche, mettendo a rischio la sicurezza alimentare.

Affrontare gli incendi boschivi e il cambiamento climatico richiede un approccio olistico e cooperativo. È essenziale investire nella prevenzione e nella preparazione agli incendi, come la creazione di zone cuscinetto, il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e il coinvolgimento attivo delle comunità locali nel controllo degli incendi. Inoltre, è fondamentale promuovere pratiche agricole sostenibili, proteggere e ripristinare gli ecosistemi forestali e incentivare la ricerca sulle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Ridurre le emissioni di gas serra è essenziale per limitare il cambiamento climatico e gli incendi associati. Investire massicciamente nelle energie rinnovabili, come l’energia solare ed eolica, può contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e abbattere le emissioni di carbonio. Inoltre, una maggiore adozione dei trasporti elettrici può contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale.

La lotta contro il cambiamento climatico e gli incendi boschivi non può essere affrontata solo a livello nazionale. È necessaria un’azione globale coordinata per affrontare le cause sottostanti del cambiamento climatico. I paesi devono rafforzare i loro impegni nell’accordo di Parigi e lavorare insieme per sviluppare strategie efficaci per l’adattamento e la mitigazione. Solo attraverso uno sforzo congiunto possiamo sperare di proteggere la Grecia e il mondo intero dagli impatti devastanti del cambiamento climatico e degli incendi boschivi. Solo attraverso un approccio combinato possiamo sperare di costruire un futuro sostenibile e resiliente, affrontando il cambiamento climatico e proteggendo il patrimonio naturale della Grecia per le generazioni future.

Foto di Ylvers da Pixabay