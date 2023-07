Mal di schiena: un problema sempre più diffuso

Il mal di schiena, o meglio la lombalgia, è un problema che riguarda centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Chi c’è la sa quanto può risultare debilitante, un qualcosa che porta a una perdita di qualità di vita fin da subito tanto da portare a degli effettivi gradi di disabilità. Le ragioni dietro a questa condizione sono in realtà spesso legati a un semplice stile di vita malsano, quindi si tratta di qualcosa di evitabile. Gli studi però sono abbastanza pessimistici.

Entro il 2050 potrebbero essere quasi 900 milioni di persone nel mondo afflitte da questo tipo di mal di schiena e i fattori di rischi responsabili sono tre. Principalmente l’obesità, il fumo e la poco ergonomia nei luoghi di luogo, dove la maggior parte delle persone passa buona parte della propria vita.

Il mal di schiena e come evitarlo

Affrontare questi tre problemi può in poco andare a ridurre i casi del 40%. Se l’obesità e la poca ergonomia sono basta ovvi come legame con il mal di schiena, il fumo funziona in modo diverso. Questa cattiva abitudine porta a un danneggiamento della microcircolazione che interessano le parti della colonna spinale. Detto questo, ci sono altri aspetti che influiscono su questa condizione come la scarsa attività fisica che influisce nelle persone comunque normopeso.

Il problema del mal di schiena, della lombalgia e non in senso generale, è che non è curabile. Si tratta principalmente di cambiamenti fisici e di solito si può agire semplicemente per ridurre il dolore ed evitare un aggravamento. Servono ulteriori ricerche per andare incontro a un problema comunque sempre più diffuso.