Depressione estiva: cosa fare per mantenere una mente fresca e felice

Lo stato d’animo e la salute mentale sono intrinsecamente legati a diversi fattori, e uno dei più sorprendenti è il clima stagionale. Tutti abbiamo sentito parlare del Disturbo Affettivo Stagionale (DAS), una forma di depressione generalmente associata ai mesi bui e freddi dell’inverno. Tuttavia, il DAS può colpire alcune persone durante i caldi e luminosi mesi dell’estate. Esploreremo dunque l’impatto del clima estivo sulla nostra salute mentale, concentrando l’attenzione sul DAS estivo e scopriremo strategie efficaci per mantenere la calma e la gioia durante questi mesi caldi.

Perché e come il clima influisce sul nostro umore?

Il clima ha un’influenza complessa e multiforme sul nostro stato d’animo. I cambiamenti stagionali, l’esposizione alla luce naturale e le influenze sociali e ambientali possono influenzare la nostra salute mentale. La durata delle giornate e l’esposizione alla luce naturale influenzano il nostro ritmo circadiano, un orologio interno che regola i nostri cicli sonno-veglia e vari processi fisiologici. La riduzione dell’esposizione alla luce naturale durante le giornate corte dell’inverno o la sovraesposizione alla luce intensa durante le lunghe giornate estive possono alterare il nostro ritmo circadiano e contribuire ai cambiamenti d’umore.

DAS in estate: un fenomeno reale

Sebbene il DAS sia comunemente associato all’inverno, ci sono prove sempre più evidenti che alcune persone possano sperimentare sintomi depressivi durante l’estate, il cosiddetto DAS estivo o DAS inverso. Circa il 10% delle persone con DAS peggiora i sintomi durante i mesi più caldi.

Effetti del caldo sul nostro benessere fisico e mentale

Le alte temperature e l’umidità possono avere effetti negativi sul nostro benessere fisico e mentale. Fisiologicamente, il caldo può aumentare il battito cardiaco, causare disidratazione e squilibri elettrolitici, contribuendo a fatica, irritabilità e disturbi dell’umore. L’elevata concentrazione di polline durante l’estate può anche scatenare allergie e asma, che possono contribuire alla sensazione di stanchezza e depressione. Inoltre, i cambiamenti di orario per coloro che hanno lavori stagionali, come gli insegnanti, e le vacanze scolastiche per i bambini possono causare stress e interruzioni della routine, influenzando negativamente la salute mentale.

Sintomi da tenere sotto controllo durante l’estate

I sintomi del DAS estivo sono simili a quelli del DAS invernale o del disturbo depressivo maggiore. Tuttavia, è più probabile che le persone con DAS estivo sperimentino insonnia, perdita di peso e ansia invece di aumento di peso e iperfagia, comuni nel DAS invernale.

Strategie per restare freschi e felici in estate

A seguire, troverai preziose misure per prenderti cura della tua salute mentale durante i mesi estivi e mantenere un benessere ottimale:

Dormire a sufficienza : assicurati di dormire il necessario, anche quando le giornate sono più lunghe e può essere più difficile conciliare il sonno;

: assicurati di dormire il necessario, anche quando le giornate sono più lunghe e può essere più difficile conciliare il sonno; Evitare caffeina e alcol : queste sostanze possono peggiorare l’insonnia e l’ansia;

: queste sostanze possono peggiorare l’insonnia e l’ansia; Attività di auto-cura e riduzione dello stress : praticare la mindfulness o la meditazione, fare esercizio regolarmente e seguire una dieta sana sono ottime modalità per ridurre lo stress e migliorare l’umore;

: praticare la mindfulness o la meditazione, fare esercizio regolarmente e seguire una dieta sana sono ottime modalità per ridurre lo stress e migliorare l’umore; Attività fisiche al chiuso : partecipare a attività come yoga o Pilates al chiuso può migliorare l’umore senza esporsi a temperature estreme;

: partecipare a attività come yoga o Pilates al chiuso può migliorare l’umore senza esporsi a temperature estreme; Hobby al chiuso : leggere, risolvere puzzle o dedicarsi ad attività creative come dipingere o scrivere sono attività gratificanti per restare freschi al chiuso;

: leggere, risolvere puzzle o dedicarsi ad attività creative come dipingere o scrivere sono attività gratificanti per restare freschi al chiuso; Connettersi socialmente: mantenere il contatto con familiari, amici o gruppi di supporto può fornire comprensione ed empatia, fondamentali per gestire la depressione.

Il DAS estivo è una realtà per molte persone e, come tale, dobbiamo prestare attenzione alla nostra salute mentale durante i mesi caldi. Il clima stagionale può influenzare significativamente il nostro umore, ma con adeguate strategie di auto-cura, connessione sociale e attività che riducono lo stress, possiamo rimanere freschi e felici durante tutto l’estate. Se i sintomi persistono o influenzano significativamente la nostra vita quotidiana, si consiglia di cercare aiuto da professionisti della salute mentale che possono offrire orientamento e trattamenti personalizzati.