La cascata subacquea più grande del mondo si trova sotto l’acqua

Il mondo è pieno di meraviglie, sia sulla terra che sotto l’acqua. Una di queste meraviglie è nascosta nello Stretto di Danimarca, tra l’Islanda e la Groenlandia, dove si trova la più grande cascata d’acqua del mondo, che è sotto l’acqua. Con oltre tre chilometri di altezza, questa cascata subacquea supera di tre volte le famose Angel Falls, in Venezuela.

A differenza delle cascate tradizionali, che si trovano su scogliere, la cascata subacquea dello Stretto di Danimarca svolge un ruolo cruciale nella complessa circolazione termoalina dell’Atlantico. Questa circolazione influenza il clima globale attraverso la ridistribuzione di calore e nutrienti. Ha inizio nell’Artico, dove le acque superficiali raffreddate aumentano la densità e affondano, scorrendo verso latitudini più basse.

Quando la corrente incontra il rilievo sottomarino dello Stretto di Danimarca, si trasforma in una cascata subacquea, seguendo i contorni del fondale marino. Infine, si fonde con le vaste depressioni dell’Oceano Atlantico settentrionale. Nonostante la sua importanza, molto di questa meraviglia subacquea rimane avvolto nel mistero.

Per svelare i suoi segreti, la prossima campagna oceanografica FAR-DWO, guidata dai professori David Amblàs e Anna Sanchez-Vidal dell’Università di Barcellona, partita dal 19 luglio al 12 agosto 2023. Durante la spedizione, il team studierà la variabilità idrografica e sedimentologica della cascata subacquea. Il team posizionerà strumenti a grandi profondità per registrare continuamente i dati correnti per un intero anno, fino al loro recupero nel settembre 2024.

I ricercatori dell’Università di Barcellona non sono estranei allo studio delle cascate subacquee. I loro lavori precedenti hanno rivelato l’esistenza di cascate di acque dense nella gola di Cap de Creus, lungo la costa nord-ovest del Mediterraneo.

Espandendo i loro sforzi di monitoraggio per includere la cascata dello Stretto di Danimarca, mirano a ottenere una comprensione completa della propagazione della corrente, dei flussi biogeochimici e della sua influenza sul fondo marino e sui depositi sedimentari. Anche Mauritius possiede una cascata subacquea intrigante causata dal movimento della sabbia costiera che scende nelle profondità dell’oceano. Forse l’avrete già vista sul vostro Instagram.