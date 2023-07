Xbox fa all-in su Starfield, spera in un record di introiti

Xbox punta moltissimo su Starfield, il nuovo RPG in arrivo proprio nei prossimi mesi (più precisamente a Settembre), tanto da sperare in introiti record per il prossimo anno fiscale. La conferma arriva direttamente da Amy Hood, il CFO di Microsoft, con le sue previsioni per il futuro più prossimo.

L’anno fiscale 2024 dovrebbe infatti registrare un incremento degli introiti, con addirittura il raggiungimento di un vero e proprio record per il trimestre di lancio di Starfield (che cadrà esattamente nel primo trimestre del 2024). L’incremento, stando a quanto annunciato, non dovrebbe riguardare più che altro l’hardware, in parole povere la vendita di console (anche derivata dal desiderio di accedere al gioco da parte degli utenti), bensì da un aumento di servizi e di contenuti.

Xbox punta forte su Starfield

I ricavi dovrebbero raggiungere, sempre secondo le previsioni di Xbox, la cifra di 3’791 miliardi di dollari, almeno per quanto riguarda il segmento gaming e servizi, con una crescita importante per quanto riguarda Xbox Game Pass, data proprio la presenza di Starfield sin dal day1 sulla piattaforma di streaming.

Confrontando il tutto con lo scorso anno, è bene ricordare che nel 2022 si era registrata una crescita del game pass, ma un conseguente calo delle vendite hardware, segnale importante che ha permesso di capire che gli utenti sono più alla ricerca di servizi veri e propri, come il gaming online, piuttosto che il raggiungimento di un maggior quantitativo di clientela, intesa come nuova, ovvero non già in possesso dell’hardware Microsoft. Solo il tempo saprà dirci se le previsioni si sono rivelate corrette.