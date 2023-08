Armored Core 6, il nuovo gioco di FromSoftware è attesissimo dal pubblico

Armored Core 6, il nuovo titolo sviluppato direttamente da FromSoftware, team di sviluppatori che negli anni ha conquistato milioni di adepti in tutto il mondo con i suoi Dark Souls e non solo, è attesissimo dal pubblico, a testimoniarlo sono i numeri, o meglio le visualizzazioni dell’ultimo trailer pubblicato.

Mancano poche settimane al lancio ufficiale in tutto il mondo, ma l’attesa sta lasciando i giocatori con il chiaro desiderio di iniziare sin da subito a conoscerlo in maniera approfondita. Proprio in questi giorni l’azienda ha pubblicato un trailer su YouTube e, come segnalato direttamente da PCGamesN, la risposta del pubblico è stata incredibile: oltre 3,3 milioni di visualizzazioni. Numeri impressionanti, per fare un confronto, decisamente superiori anche a ciò che è stato raggiunto da Cyberpunk 207, Starfield (un altro titolo attesissimo nel mondo), oppure il nuovo Assassin’s Creed Mirage.

Armored Core 6, quale è la classifica?

Se vi steste domandando, arrivati a questo punto, quale fosse la classifica dei titoli più visti nel periodo corrente, parlando ovviamente di trailer di giochi in arrivo nei prossimi mesi, sullo stesso piano troviamo Star Wars Outlaws (ma pubblicato da più settimane), seguito a ruota da Assassin’s Creed Mirage, fermo a 3,1 milioni di views, oppure anche Starfield Direct, con ben 2,8 milioni di visualizzazioni, per passare poi su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty con 2,5 milioni, Avatar Frontiers of Pandora con 2,3 milioni, finendo con Baldur’s Gate 3, ed i suoi 610’000 utenti che hanno visto il trailer.

La saga Armored Core è indubbiamente molto amata dal pubblico, quindi non è facile stupirsi del suo successo, ma a conti fatti era difficile immaginare una risposta così importante.