PlayStation Earbuds, presto avremo gli auricolari ufficiali di PS5

Al perfetto gamer non mancano solamente le cuffie di ultima generazione, come possono essere le varie Pulse 3D o i modelli più performanti, ma potrebbero presto tornare utili anche auricolari di piccole dimensioni, facilissimi da utilizzare o semplici da spostare, sopratutto in un periodo di vacanze e ferie estive, eventualmente per contrastare il sempre più crescente caldo.

Delle PlayStation Earbuds vi avevamo già parlato in passato, sono a tutti gli effetti gli auricolari ufficiali di PS5, annunciati nel corso del PlayStation Showcase del mese di Maggio, la stessa Sony non ha mai completamente tolto il velo dai suddetti, senza raccontare in modo dettagliato tutte le loro specifiche tecniche. Gli ultimi rumors, con la “conferma” parziale da parte dell’FCC, sembrano indicare il loro lancio sul mercato ormai in dirittura d’arrivo, e la loro compatibilità con la console di ultima generazione, la PS5, oltre che naturalmente il PC.

PlayStation Earbuds, cosa conosciamo fino ad ora

La scheda tecnica la possiamo ricavare direttamente dall’FCC, la registrazione effettuata del prodotto prevede infatti la cancellazione attiva del rumore, con annesso un trasmettitore USB da collegare fisicamente alla porta USB della PS5, per la trasmissione del suono. Il motivo è più che altro legato alla scelta di Sony di integrare un bluetooth molto particolare, attraverso il quale è impossibile trasmettere l’audio.

Da qui nasce la necessità di disporre dii un trasmettitore fisico, senza nulla togliere alla loro completa compatibilità con il bluetooth del PC, invece più tradizionalista e classico. Al momento non sappiamo nient’altro, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.