Curry: un’antica storia di 2.000 anni, oltre i confini dell’India

Tracce di otto spezie sono state trovate su una lastra di arenaria proveniente da un sito archeologico in Vietnam – un indizio dell’adozione precoce di questi ingredienti e tecniche culinarie provenienti dal sud dell’Asia. Gli esseri umani cucinavano il curry nel sud-est asiatico da almeno 2000 anni, secondo tracce di spezie trovate in recenti utensili di pietra scavati in Vietnam.

Durante gli scavi nel sito archeologico di Oc Eo, nel sud del Vietnam, il team di Hsiao-chun Hung, ricercatore dell’Università Nazionale Australiana di Canberra, ha scoperto diverse macine di arenaria accanto a resti di spezie. Un’analisi di 717 granuli di amido recuperati dagli utensili ha rivelato otto tipi di spezie, tra cui curcuma, zenzero, galanga, chiodi di garofano, noce moscata e cannella.

Molti dei granuli mostravano anche segni di deformazione, suggerendo che erano stati danneggiati dalla macinazione. Questi granuli avevano un aspetto simile ai grani di amido presenti nella polvere di curry moderna. “Questa scoperta suggerisce fortemente che gli antichi abitanti di Oc Eo usavano la curcuma, lo zenzero e altre spezie come cannella, chiodi di garofano e noce moscata come ingredienti essenziali nelle loro pratiche culinarie, molto probabilmente nella preparazione del curry“, afferma Hung.

Le rotte commerciali marittime tra il sud-est asiatico e il sud dell’Asia sono state stabilite più di 3.000 anni fa, con spezie come noce moscata e chiodi di garofano provenienti dall’Indonesia e altre come curcuma e cannella dal sud dell’Asia. A loro volta, gli utensili di macinazione in pietra sono comparsi per la prima volta nel sud-est asiatico tra 2000 e 3000 anni fa, insieme ad altri elementi culturali provenienti dal sud dell’Asia, come ornamenti indiani e monumenti religiosi.

È quindi molto probabile che questi utensili, spezie e ricette siano stati introdotti nella regione da migranti o viaggiatori provenienti dal sud dell’Asia, sostiene Hung.

Le spezie trovate a Oc Eo potrebbero essere state importate dai commercianti, ma potrebbero anche essere state coltivate localmente da semi portati dai mercanti, dicono i ricercatori.

Queste scoperte forniscono preziose informazioni sulle abitudini alimentari delle società del sud-est asiatico dell’epoca e offrono uno sguardo sulle connessioni culturali e commerciali tra diverse regioni lungo migliaia di anni, conclude Hung.

I risultati della ricerca sono stati presentati in un articolo pubblicato sulla rivista Science Advances.