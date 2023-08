La lebbra sembra essere diventata endemica in Florida

Negli Stati Uniti, a livello sanitario, sta succedendo qualcosa di particolare. Negli ultimi giorni, all’ennesimo uomo è stata diagnostica la lebbra, un nuovo caso che si va ad accumulare a tanti altri. Se in generale in tutta la federazione c’è stato un aumento dei casi durante gli ultimi vent’anni, in Florida la media è il doppio tanto che rappresentano un quinto dei casi totali.

Alcune caratteristica di questa epidemia endemica di lebbra ci sono i pochi casi diagnosticati di individui provenienti dall’estero e il fatto che molti dei casi invece non presentavano fattori di rischi precedenti legati alla malattia. Si tratta di un’infezione batterica, specificatamente dal Mycobacterium leprae e dal M. lepromatosis. Ormai è considerata curabile, ma come tutte le patologie necessita di essere presa per tempo per evitare danni gravi e irreversibili.

I casi di lebbra negli Stati Uniti

Le parole degli esperti e del CDC: “Queste tendenze contribuiscono alla crescente evidenza che la lebbra è diventata endemica nel sud-est degli Stati Uniti. l nostro caso si aggiunge al crescente corpo di letteratura che suggerisce che la Florida centrale rappresenta un luogo endemico per la lebbra. Aumentando gli sforzi dei medici locali per segnalare l’incidenza e sostenendo ulteriori ricerche per valutare le vie di trasmissione, è possibile compiere uno sforzo congruente per identificare e ridurre la diffusione della malattia.”

Uno dei problemi sopracitati è proprio la mancanza di fattori di rischio in molti dei casi finora resi ufficiali. Cercando di capire del motivo dietro questa stranezza hanno scoperto è venuto fuori proprio il batterio Mycobacterium lepromatosis, scoperto 150 anni dopo il precedente. Questo pone nuovi problemi e rischi.