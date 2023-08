Perché è salutare sfogarsi: ecco il motivo per “ventilare” le emozioni e il beneficio di farlo

Tutti abbiamo affrontato situazioni stressanti in cui semplicemente “esplodiamo”, liberando tutte le nostre emozioni nel processo: rabbia, angoscia, disperazione, tristezza, ecc. L’idea di sfogarsi con un amico o un familiare non è qualcosa di nuovo, poiché lo pratichiamo quotidianamente. Sentiamo persino un benessere una volta che scarichiamo tutti quei pensieri e sentimenti negativi, ma perché?

Gli esperti dicono che ciò dipende da una serie di fattori, inclusa la persona con cui ci sfoghiamo, la frequenza con cui lo facciamo e il tipo di feedback che riceviamo. In ogni caso, esprimere le nostre emozioni è fondamentale per il nostro benessere. Se hai bisogno di una ragione per sfogarti emotivamente in questo momento, eccone una: sfogarsi con le persone è un modo per ridurre l’impatto degli stress quotidiani.

Il perché dello sfogo

Ogni giorno affrontiamo situazioni che possono portare all’accumulo dell’ormone dello stress, il cortisolo. Parliamo di problemi nelle relazioni personali, il lavoro, le finanze, così come casi più puntuali di discriminazione e ansia climatica. Se queste situazioni non vengono gestite correttamente, si generano emozioni negative che mettono a rischio la nostra stessa vita.

Le ricerche mostrano che questo tipo di stress può aumentare la mortalità per malattie cardiovascolari come insufficienza cardiaca, aritmie maligne o angina pectoris. Aumenta anche la probabilità di sviluppare diabete, acne, problemi mestruali e depressione. Ma, curiosamente, liberare o gestire lo stress produce l’effetto opposto: migliora la salute fisica e psicologica riducendo tutti questi rischi. Pertanto, possiamo considerare lo “sfogo” come una tecnica, essenzialmente il modo in cui il nostro cervello affronta lo stress accumulato.

“Chiamare un amico e lasciare andare può essere utile. Ci aiuta a sentirci connessi alle nostre reti di supporto sociale, che è un grande determinante della soddisfazione della vita e del benessere generale“, spiegaRachel Millstein, psicologa alla Facoltà di Medicina di Harvard.

Chiavi per sfogarsi in modo sano

Ora, anche se il motivo per “ventilare” le nostre emozioni con gli altri è molto ovvio, può essere controproducente se scegliamo una persona che non è disposta ad ascoltarci. Da qui nasce la figura del “buon consiglio” o “l’amico con cui sfogarsi”.

Parlare con qualcuno che supporta i tuoi sentimenti può essere utile, anche se quella persona offre una prospettiva diversa. Questo perché ci fa sentire amati e connessi con gli altri, cosa essenziale per motivarci e sollevare il nostro spirito. Ma sfogarsi con qualcuno che sminuisce i tuoi sentimenti può essere dannoso, poiché ti fa sentire che le tue emozioni non valgono nulla. È spiacevole condividere e non ottenere una risposta, motivo per cui alcune persone che si sfogano si sentono peggio dopo una conversazione con un amico o un familiare stretto. Tuttavia, il problema non sta nella tecnica, ma nell’ascoltatore.

Lo sfogo è il modo più salutare e naturale per affrontare lo stress, almeno per gli esseri umani. Se esprimere i tuoi sentimenti ad alta voce ti fa sentire insicuro, un’alternativa è scriverli. Diversi studi hanno dimostrato che la scrittura espressiva, la pratica di scrivere lettere di ringraziamento ogni giorno, aiuta a ridurre la pressione sanguigna, stimola il sistema immunitario, migliora il sonno e riduce la depressione e il dolore. Questi sarebbero altri benefici dello sfogo, quando viene eseguito consapevolmente. Ad esempio, concludere una sessione di sfogo focalizzandoti sulle cose positive può aiutarti a sentirti più bene. Anche sfogarsi con un amico con un buon senso dell’umorismo può essere doppiamente utile, poiché la risata rilascia endorfine che inducono una sensazione di felicità.

In sostanza, sfogarsi da soli o in compagnia è l’antidoto naturale per combattere lo stress. Qui risiede la sua importanza, quindi dovremmo dedicare più tempo alla ventilazione emotiva e non sentirci in colpa per portare alla luce i nostri sentimenti negativi.