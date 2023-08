La Malattia di Lyme: cause, sintomi e gestione

La malattia di Lyme è una patologia infettiva causata dalla borreliosi di tipo Borrelia burgdorferi, trasmessa principalmente attraverso punture di zecche infette. Prende il nome dalla cittadina di Lyme, nel Connecticut (USA), dove fu descritta per la prima volta nel 1975. Questa malattia è considerata un problema significativo per la salute pubblica in alcune regioni del mondo, in particolare in America del Nord, Europa e Asia. La sua eziologia e sintomatologia variano a seconda dello stadio di infezione e della risposta del sistema immunitario del paziente.

L’infezione si diffonde all’uomo attraverso il morso di una zecca infetta. Molte persone con i primi sintomi della malattia di Lyme sviluppano un’eruzione cutanea circolare intorno alla puntura. È spesso descritta come un bersaglio, quindi rosso con i bordi leggermente sollevati, e che possono ingrandirsi per diversi giorni o settimane. Inoltre la malattia può svilupparsi dai 3 ai 30 giorni dalla puntura della zecca.

Malattia di Lyme, attenzione ai sintomi di questa malattia

Le zecche colpiscono generalmente gli esseri umani trascorrendo parte del loro ciclo vitale sugli animali ospiti, come cervi, roditori e uccelli. Se una zecca infetta morde una persona, può trasmettere il batterio nel flusso sanguigno dell’ospite. La maggior parte delle trasmissioni avviene durante la primavera e l’estate, quando le zecche sono più attive. Tuttavia, è essenziale ricordare che non tutte le zecche sono infette e non tutti i morsi di zecche comportano la trasmissione della malattia. Altri sintomi possono includere febbre, brividi, mal di testa, affaticamento e dolori muscolari. Se rilevata e trattata precocemente, la malattia di Lyme è generalmente curabile con antibiotici. Tuttavia, se non trattata, l’infezione può diffondersi ad altre parti del corpo.

Se la malattia di Lyme non viene trattata durante la fase iniziale, può progredire a fasi più avanzate. Questo può portare a sintomi come artrite, dolore cronico alle articolazioni e ai tendini, disturbi neurologici, tra cui problemi di memoria e concentrazione, paralisi facciale e altri sintomi simili a quelli dell’Alzheimer o della sclerosi multipla. Questa fase avanzata è nota come “borreliosi cronica” ed è un argomento di dibattito tra gli esperti. La diagnosi della malattia di Lyme può essere complicata poiché i sintomi iniziali possono assomigliare ad altre condizioni. I medici spesso si basano sulla storia clinica, sull’esame fisico e su test specifici per anticorpi contro Borrelia burgdorferi nel sangue del paziente. Una diagnosi precoce è fondamentale per un trattamento efficace. Il trattamento standard prevede cicli di antibiotici come doxiciclina, amoxicillina o cefuroxima.

La prevenzione è un aspetto cruciale nella lotta contro la malattia di Lyme. Alcune misure preventive includono, ad esempio, di evitare aree ad alto rischio di zecche, come boschi, prati e cespugli. Indossare abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, chiudendo inoltre i polsini e i bordi dei pantaloni per ridurre le possibilità di punture. Utilizzare repellenti per zecche contenenti DEET sulle parti esposte del corpo. Dopo essere stati all’aperto, controllare attentamente il corpo per individuare eventuali zecche e rimuoverle correttamente con una pinzetta. Mantenendo la consapevolezza su questa malattia e agendo con prontezza, possiamo proteggere la nostra salute e ridurre la diffusione della malattia di Lyme.

Foto di Jerzy Górecki da Pixabay