Quanto tempo può sopravvivere una persona nello spazio senza tuta?

Immagina un giorno di trovarti accidentalmente nello spazio senza alcuna protezione. Non esploderesti o congeleresti all’istante, ma avresti solo circa 10 o 15 secondi per fare qualcosa, poiché è il tempo necessario affinché il sangue, privo di ossigeno, raggiunga il cervello provocando ipossia.

I veri protagonisti in questa storia sono i costumi spaziali, che ci permettono di sopravvivere il più a lungo possibile al di fuori del pianeta Terra. Senza queste tute di nylon, alluminio e neoprene, possiamo affermare che l’uomo non sarebbe mai arrivato sulla Luna nel 1969. Quindi la vera domanda è: come potremmo sopravvivere per qualche secondo in un ambiente così ostile e senza alcuna protezione? Per comprendere questo fenomeno, esploreremo gli ultimi istanti nello spazio da un punto di vista biologico.

Cosa accade al corpo umano senza la tuta spaziale?

I film di fantascienza ci hanno mostrato che uscire nello spazio senza la tuta, nel peggiore dei casi, farebbe gonfiare il corpo. Questo è vero perché l’acqua nei tessuti si vaporizza a causa della mancanza di pressione, ma questa non sarebbe la prima cosa che si sentirebbe affrontando il vuoto cosmico.

Durante quei primi 10 o 15 secondi, il problema maggiore sono i polmoni. Se si trattenesse il respiro prima di essere lanciato nello spazio esterno, l’ossigeno nei polmoni si espanderebbe danneggiandoli. Questo è qualcosa che sanno bene i subacquei, che subiscono un’enorme pressione quando scendono a grandi profondità e devono risalire lentamente per evitare danni dall’espansione. Ma nello spazio esterno, il problema è dieci volte peggiore. “L’ossigeno inizia a espandersi e a rompere i polmoni, lacerandoli, provocando l’ebollizione e la formazione di bolle nel sangue, causando immediatamente un’embolia e avendo un impatto fatale sul tuo corpo“, spiega Stefaan de Mey, un alto funzionario strategico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Molti pensano che questo problema potrebbe essere risolto se la persona svuotasse i polmoni il più possibile prima di esplorare lo spazio senza tuta spaziale, ma questo sarebbe un altro errore. La totale mancanza di pressione causa altri problemi letali, sebbene meno immediati. Nel migliore dei casi, si avrebbero a disposizione alcuni secondi prima che l’ossigeno nel flusso sanguigno si esaurisca, causando svenimenti e successivamente morte cerebrale. In questo caso, la sopravvivenza potrebbe prolungarsi di qualche minuto, ma non oltre.

Tuttavia, a meno che tu non sia salvato e portato in un ambiente pressurizzato, non sopravvivresti molto più a lungo nello spazio esterno. Il destino finale per chi esce senza la tuta spaziale è sempre la morte.

Altri pericoli nello spazio

Ora che sappiamo quanto sia difficile per il corpo umano sopportare un’esperienza del genere a livello biologico, è il momento di parlare dei fattori esterni che riducono ulteriormente la speranza di vita. E sì, stiamo parlando dei cambiamenti di temperatura.

La radiazione nello spazio è abbagliante. Che tu sia al sole o all’ombra, noterai un aumento di temperatura tra 150 e 120 gradi in orbita terrestre bassa (LEO). Le tute spaziali sono progettate per fornire una protezione fisica contro ciò che potremmo chiamare una “mortale ondata di calore”, ma il corpo umano no. Quindi, in queste condizioni, una persona subirebbe ustioni entro pochi secondi.

Inoltre, c’è sempre la possibilità di collisioni con micrometeoriti e detriti spaziali. Questi oggetti viaggiano a velocità di decine di chilometri al secondo e rappresentano una minaccia per i satelliti, le navicelle spaziali e gli astronauti impegnati in attività extraveicolari (EVA) o passeggiate spaziali.

Sebbene sia estremamente improbabile che una persona senza tuta sopravviva abbastanza a lungo da essere colpita nello spazio, non possiamo escludere questa opzione. Specialmente perché le tute spaziali sono progettate con molteplici strati per proteggere gli astronauti da eventuali micrometeoriti o oggetti insoliti inviati nello spazio.