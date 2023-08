Potrebbe la scienza renderci immortali? Queste sono le possibilità

Nei corridoi dell’Istituto di Invecchiamento e Infiammazione dell’Università di Birmingham in Inghilterra, un quesito sollevato da João Pedro de Magalhães, un eminente docente specializzato in biogerontologia molecolare, ha oltrepassato i confini della convenzionalità, sfidando sia i limiti della scienza che i confini dell’immaginazione stessa. La domanda in questione è audace: cosa succederebbe se la nostra realtà lasciasse completamente alle spalle gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie? Attraverso le sue incessanti ricerche e rigorosi calcoli, Magalhães ha delineato un intrigante panorama di ciò che potrebbe rappresentare l’esperienza umana in un mondo dove le catene del tempo e la fragilità della salute non ci vincolano più.

Immagina una vita senza limiti

Magalhães, in conversazioni recenti con importanti riviste come Scientific American e Popular Mechanics, ha rivelato le sue profonde riflessioni su come sarebbe l’esistenza umana se le limitazioni legate al processo di invecchiamento fossero inesistenti. Il suo approccio si basa sull’analisi del tasso di mortalità umana e su come questo cambierebbe nell’ipotetica assenza dell’influenza dell’invecchiamento e delle condizioni correlate agli anni che passano.

Il professore introduce una nozione chiave nel suo ragionamento, chiamata Tasso di Mortalità Iniziale (TMI), che riflette la frequenza dei decessi indipendentemente dall’invecchiamento. I suoi calcoli rivelano un pattern in cui questo tasso raddoppia ogni 8 anni dopo il limite dei 30 anni. Tuttavia, nello scenario utopico che concepisce, dove le barriere della senescenza e delle malattie sono crollate, il TMI assume valori minimi, intorno allo 0.0002 all’anno. A titolo di confronto, il TMI in una popolazione tipica di una nazione industrializzata si situa intorno allo 0.0005 all’anno.

Implicazioni per l’aspettativa di vita

In uno scenario pragmatico, mantenendo un TMI costante e senza impatti catastrofici, l’aspettativa di vita potrebbe arrivare a 1.200 anni. Tuttavia, se il TMI potesse essere ridotto all’incredibile valore di 0.0002 all’anno, l’aspettativa di vita si estenderebbe fino a raggiungere strabilianti 3.500 anni. Ciò solleva naturalmente domande su come potrebbe essere potenziata la sicurezza in settori come il trasporto e come potrebbero essere minimizzati gli incidenti per prolungare ulteriormente la vita.

Gli studi di Magalhães prendono vita osservando specie animali longeve, cercando indizi nelle loro strutture biologiche che potrebbero tradursi in benefici per gli esseri umani. Un punto focale della sua ricerca è il sistema immunitario. Manipolando fattori di trascrizione, si intravede la possibilità di ringiovanire tessuti specifici, come il timo, un organo di importanza vitale per le difese dell’organismo. Questi sforzi investigativi potrebbero, a lungo termine, portare alla riprogrammazione del “software genetico” umano, conferendogli una maggiore resistenza sia all’invecchiamento che al cancro.

Invecchiamento reversibile: impatto etico e sociale

Tuttavia, il professore riconosce che l’invecchiamento è un processo complesso, regolato da una danza di programmi genetici che nel tempo possono diventare dannosi in età adulta. Il suo approccio, incentrato sulla comprensione e correzione dei danni cellulari, nonché sulla modulazione di questi programmi genetici, apre la possibilità di attenuare e persino invertire il processo di invecchiamento negli esseri umani.

Le fondamenta della ricerca di Magalhães toccano anche terreni etici e filosofici. Come sarebbe affrontare una vita potenzialmente molto prolungata? Quali sarebbero le implicazioni per la società, le risorse e le strutture socio-economiche che conosciamo?

Attraverso la profonda comprensione della biologia, la manipolazione genetica e l’audacia scientifica, il cammino verso una vita più longeva e sana sembra essere illuminato dallo splendore dell’indagine biogerontologica. Tuttavia, il risultato finale di come scienza ed etica convergeranno per tradurre questo desiderio in una realtà tangibile deve ancora essere rivelato.