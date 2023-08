PS5, cosa succederà a PlayStation Stars?

PlayStation Stars è il nuovo programma di fidelizzazione, proposto dall’azienda orientale al pubblico ormai da qualche mese, che permette al giocatore di acquisire punti completando determinate missioni, lo possiamo considerare molto simile a Xbox Rewards sulla console di Microsoft, a patto che comunque si disponga di un abbonamento PlayStation Plus/Extra/Premium attivo. Al raggiungimento di un determinato punteggio, l’utente potrà riscattare svariati premi, che passano da oggetti fisici, giochi, badge e similari.

L’ultimo aggiornamento rilasciato sulla PS5, sembra mostrare importanti cambiamenti per il futuro più prossimo, infatti potremmo presto vedere PlayStation Stars incluso direttamente nel sistema operativo. Un grande passo in avanti per una maggior inclusione del servizio, ed una diretta fruizione da parte dell’utente finale.

Il tutto è stato mostrato inizialmente da TwistedVoxel, il quale ha scovato un’impostazione molto particolare all’interno del menù della console; è stata difatti trovata una sezione PlayStation Stars, con un piccolo sotto menù che permetterebbe di mostrare il livello raggiunto, e sopratutto quali utenti lo possono visualizzare, o in altro modo la bacheca vera e propria.

PS5 e PlayStation Stars, ci sarà l’integrazione

Al momento attuale è molto difficile sapere se assisteremo a tutti gli effetti all’integrazione del servizio nella console di nuova generazione, si tratta solamente di rumors e indiscrezioni che non hanno avuto alcun seguito. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi, ricordando difatti che manca a tutti gli effetti un annuncio ufficiale in merito.

La domanda è lecita, considerando che al giorno d’oggi sono davvero pochissimi gli utenti che lo sfruttano completamente, ha davvero senso compiere questo passo? forse sì, una maggiore inclusività ed immediatezza ne faciliterebbe l’accesso.