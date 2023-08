Apple compra Disney? gli analisti non escludono la possibilità

La probabilità concreta che Apple acquisisca Disney viene oggi confermata da un articolo di Hollywood Reporter, come seguito di un’approfondita analisi da parte di analisti del settore, che sembrano essere convinti che l’azienda di Cupertino compia il grande passo, per un’espansione anche nel mondo cinematografico.

I cambiamenti che Disney sta attualmente apportando sono consistenti, dopo aver confermato variazioni nelle condizioni di utilizzo dell’abbonamento del servizio di streaming Disney+, e con il rientro di Bob Iger, l’azienda sta valutando varie strade nel tentativo di ridurre le spese ed allo stesso tempo migliorare i guadagni (per questo motivo sono stati aumentati i prezzi di Disney+). Proprio per questi motivi, sebbene le possibili difficoltà economiche, non sembra affatto probabile un passo da parte di Apple.

Apple e Disney, matrimonio possibile?

La stessa azienda di Cupertino, almeno secondo a quanto è disponibile e confermato, non sembra essere minimamente interessata al mondo cinematografico, nonostante in passato si sia già discusso di tale possibilità. La differenza, in questo caso, risiede nel fatto che Disney non è un singolo studio, ma un insieme di più parti, che porterebbe altresì ad un esborso complessivo elevatissimo (si parla di 2,8 miliardi di valutazione).

Dall’altro lato è indubbio l’ottimo rapporto che lega le due realtà, lo stesso Steve Jobs, co-fondatore di Apple, ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Disney per 5 anni, ed in parallelo Iger, il CEO di Disney, per molti anni era nel consiglio di Apple. Tante piccole indiscrezioni che lasciano indubbiamente presagire l’acquisizione del secolo, o anche della storia, sebbene comunque non vi sia nulla di concreto.