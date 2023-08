Garden Therapy: cos’è questa tecnica e quali benefici porta alla salute?

La Garden Therapy, nota anche come Horticultural Therapy, è una pratica terapeutica che coinvolge l’interazione delle persone con il giardinaggio e la cura delle piante. Questo tipo di terapia è utilizzato sempre più spesso come complemento alle terapie tradizionali per migliorare il benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone. Occuparsi di piante e fiori, infatti, regala moltissimi benefici per la salute psicofisica, aiutando a stare meglio sotto diversi punti di vista. Esistono professionisti e associazioni che si occupano di questa attività, anche attraverso l’uso di un giardino terapeutico.

Un giardino terapeutico è un ambiente dominato dalle piante appositamente progettato per facilitare l’interazione con gli elementi curativi della natura. Le interazioni possono essere passive o attive a seconda della progettazione del giardino e delle esigenze degli utenti. È particolarmente efficace nel migliorare la salute mentale delle persone. La connessione con la natura e il processo di coltivazione delle piante possono ridurre lo stress e l’ansia, migliorare l’umore e aumentare la sensazione di calma. La semplice azione di lavorare con il terreno e le piante può fungere da sfogo emotivo, permettendo alle persone di esprimere liberamente le proprie emozioni.

Garden Therapy, ecco quali sono i suoi benefici per la nostra salute?

A seconda della malattia o della disabilità, la terapia dell’orticoltura può aiutare le persone a sviluppare capacità motorie fini, una concentrazione più profonda, la resistenza, la coordinazione occhio-mano, un senso di indipendenza e controllo. L’attività fisica coinvolta nel giardinaggio favorisce il movimento e l’esercizio, contribuendo a migliorare la flessibilità, la forza muscolare e la coordinazione. Inoltre, la luce solare che si riceve durante il giardinaggio può aiutare il corpo a sintetizzare la vitamina D, essenziale per la salute delle ossa e del sistema immunitario.

Partecipare a sessioni di questa pratica può offrire opportunità di socializzazione e interazione con altre persone. Questo ambiente condiviso crea una comunità in cui gli individui possono condividere le loro esperienze e interessi, migliorando così le abilità sociali e la fiducia in se stessi. Le attività di giardinaggio di gruppo possono anche incoraggiare la cooperazione e il senso di appartenenza. Il toccare la terra e le piante offre una sensazione tattile rilassante, mentre i profumi delle piante e dei fiori possono avere effetti positivi sull’umore e la memoria. Inoltre, osservare il ciclo di crescita delle piante e la trasformazione del giardino nel corso delle stagioni può essere un’esperienza gratificante e arricchente.

Può inoltre essere particolarmente benefica per le persone che lottano con l’isolamento sociale, come gli anziani o coloro che soffrono di disturbi dell’umore. Coinvolgersi in attività di giardinaggio in un ambiente supportivo può ridurre la sensazione di solitudine e offrire un senso di scopo e realizzazione. Dal miglioramento della salute mentale e delle abilità sociali alla stimolazione sensoriale e alla riduzione dell’isolamento, questa pratica terapeutica si rivela un potente strumento per promuovere il benessere generale delle persone. Invitiamo chiunque abbia la possibilità di provare questa meravigliosa forma di terapia a farlo, scoprendo il potere terapeutico nascosto nel contatto con la natura e la bellezza del giardinaggio.

Foto di Kerstin Riemer da Pixabay