ChatGPT includerà i dati sulla posizione di TomTom

Su ChatGPT arrivano i dati sulla posizione di TomTom, la nota casa di dispositivi satellitari è infatti la prima società al mondo nella sua categoria, a sfruttare i plug-in di terze parti di ChatGPT. Questo nuovo plug-in consentirà agli abbonati ChatGPT Plus di accedere alle funzionalità di geolocalizzazione di TomTom, come la geocodifica, la visualizzazione della mappa e il routing, direttamente dall’interfaccia di chat familiare, così da ottenere risposte più accurate e dettagliate ai quesiti incentrati sulla posizione.

Grazie al plug-in di TomTom, non solo si potranno ottenere indicazioni sul percorso, ma si potrà anche visualizzarlo su una mappa, rendendo questi risultati immediatamente più utili.

ChatGPT verso un futuro sempre più ricco di funzionalità

Come ha spiegato Cezary Draus, ingegnere informatico di TomTom, “ChatGPT era sul nostro radar da un po’ di tempo. Quando OpenAI ha annunciato che avrebbe aggiunto il supporto per i plug-in nel marzo 2023, abbiamo colto al volo l’opportunità di creare il nostro plug-in.“

Il team di sviluppo ha spinto al massimo il potenziale dei dati cartografici e dei servizi di localizzazione di TomTom, per rendere ChatGPT ancora più utile per la navigazione, la pianificazione e l’effettiva realizzazione dei viaggi.

Il prossimo passo sarà quello di sfruttare la capacità integrativa di questo sistema AI, per creare nuovi plug-in e nuove funzionalità che rendano sempre più piacevole e utile l’esperienza degli utenti.

Foto di Franz Bachinger da Pixabay