Dieta Cram: promette di far dimagrire in 3 giorni con soli 4 ingredienti

La dieta Cram è una delle ultime tendenze nel mondo della perdita di peso. Propone un regime rigoroso e rapido che promette di far perdere peso in soli 3 giorni, utilizzando solo 4 ingredienti chiave. Tuttavia, come con qualsiasi dieta estrema, è essenziale essere consapevoli dei potenziali rischi e di prendere decisioni informate riguardo alla propria salute. Questo regime alimentare si basa su 4 ingredienti principali, come cereali, riso, mele e latte e oltre alla perdita di peso promette di sgonfiare la pancia e depurare il nostro organismo.

Il regime alimentare della dieta Cram è estremamente restrittivo e povero di nutrienti essenziali. L’assunzione di calorie è drasticamente ridotta, il che potrebbe portare a una rapida perdita di peso iniziale, ma spesso è principalmente dovuta alla perdita di acqua e non di grasso corporeo. È importante sottolineare che questa dieta non è bilanciata e può comportare carenze nutrizionali. C’è chi la utilizza infine come vero e proprio trattamento dietetico a breve termine per la diarrea e la gastroenterite.

Dieta Cram, cos’è questo piano alimentare che promette di dimagrire in soli 3 giorni ?

Questo piano alimentare può comportare diversi rischi per la salute. La carenza di nutrienti essenziali potrebbe causare affaticamento, stanchezza e debolezza. Inoltre, una dieta così restrittiva può avere un impatto negativo sul metabolismo e sul sistema immunitario, rendendo il corpo più suscettibile a malattie e infezioni. Favorisce invece l’utilizzo di cibi ricchi di carboidrati e fibre, questi sono utili a favorire il transito intestinale ed è per questo che, chi segue la dieta CRAM, può vedere migliorare una situazione di pancia gonfia o di stipsi. L’apporto di vitamine e minerali è assicurato invece dall’utilizzo della mela.

Associata alla dieta ci deve essere una buona dose di idratazione che ha anche funzione depurativa. Si consiglia quindi di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. Per raggiungere e mantenere un peso sano, è fondamentale seguire una dieta equilibrata e sostenibile nel tempo. L’adozione di un’alimentazione varia, ricca di frutta, verdura, proteine magre e carboidrati complessi è essenziale per fornire al corpo tutti i nutrienti necessari per funzionare correttamente. Non esistono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia della dieta Cram nel lungo termine. Sebbene una perdita di peso temporanea sia possibile, è probabile che il peso perso venga rapidamente recuperato una volta terminata la dieta. Le diete estreme spesso portano a un effetto yo-yo, dove si recupera il peso perso e talvolta anche di più.

Prima di intraprendere qualsiasi tipo di regime alimentare, è sempre consigliabile consultarsi con un medico o un nutrizionista qualificato per valutare le proprie esigenze e costruire un piano alimentare adeguato, bilanciato e personalizzato. Ricordiamo che il vero segreto per una buona salute e un peso equilibrato risiede nella combinazione di una dieta sana, attività fisica regolare e uno stile di vita equilibrato.

Foto di Susana Martins da Pixabay