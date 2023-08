Hasbro ‘promette’ grandi giochi Dungeons & Dragons

Dungeons & Dragons è destinato a grandi cose su console, e non solo, questa è la “promessa” di Hasbro, azienda che ultimamente sta volgendo maggiormente la propria attenzione verso il mondo del gaming sul piccolo schermo per cercare di aumentare i guadagni e la tiratura nel mondo.

In seguito all’ottimo successo, almeno iniziale, che sta riscontrando Baldur’s Gate, lo stesso CEO di Hasbro, Chris Cocks, in un incontro con gli investitori, ha confermato che il futuro di Dungeons&Dragons è nel digitale, citando appunto l’eccellente risposta dal pubblico, e dalla critica, per il gioco prodotto da Larian studios.

Hasbro ha grandi piani per Dungeons & Dragons

Da diversi anni ormai si parla della possibilità di un Dungeons & Dragons in versione digitale, senza mai avere a tutti gli effetti una data di uscita ufficiale, Cocks ha confermato il grande successo di titoli di questo tipo, sostenendo a piena voce che gli introiti generati da Baldur’s Gate saranno decisamente superiori alle licenze per le pellicole cinematografiche vendute negli ultimi 10 anni.

Il suddetto gioco potrebbe fungere da apripista verso un nuovo mondo di GDR a turni a tema Dungeons & Dragons, proprio come accaduto ad esempio ai soulslike nei primi anni 2000. Al momento, come al solito, non c’è nulla di confermato o di ufficialmente annunciato, solamente il tempo saprà dirci se le aspettative verranno rispettate e se lo stesso Baldur’s Gate 3 potrà avere il successo che al momento sembra riscuotere nel pubblico.

La speranza è sempre di poter assistere ad un’esplosione videoludica, con tanti titoli a contendersi il podio, la situazione migliore per il consumatore finale.