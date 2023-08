Invertebrato marino dal corpo a forma di fragola scoperto in Antartide

Gli scienziati hanno appena scoperto un invertebrato marino antartico dal corpo simile ad una fragola, con ben 20 braccia. Si tratta di una stella marina piumata ed è una delle quattro nuove specie, appartenenti allo stesso genere, scoperte dallo stesso team di scienziati marini.

Nuove specie nelle sconosciute acque antartiche

Il team di ricercatori ha infatti appena confermato, in uno studio pubblicato a metà luglio sulla rivista Invertebrate Systematics, l’esistenza di uno stuolo di nuove specie che vivono intorno all’Antartide. Una di queste è proprio questo strano invertebrato marino che assomiglia ad una strana fragola con 20 braccia.

Gli scienziati della Scripps Institution of Oceanography presso l’Università della California, a San Diego , avevano infatti come obiettivo quello di far luce sul complicato albero genealogico di un particolare genere di echinodermi, il Promachocrinus, un gruppo di stelle marine piumate che vivono nelle acque antartiche.

Nello svolgere le loro indagini, il team di ricerca ha analizzato esemplari rilevanti documentati e raccolti per la prima volta durante una serie di spedizioni nell’Oceano Antartico, condotte tra il 2008 e il 2017.

Un invertebrato marino parente delle stelle marine

Questi bizzarri invertebrati marini, sono imparentati con le stelle marine, le oloturie, i ricci di mare ed altri echinodermi, ma a parte le loro parentele, sono abbastanza sconosciuti. Al momento infatti, solo una specie è stata chiaramente identificata come appartenente al genere, ed è stata denominata Promachocrinus kerguelensis.

Gli esemplari trovati in queste prime spedizioni da parte del team di ricerca sono stati a lungo ritenuti, ma non confermati, come appartenenti a questo genere. Analizzando il DNA e la forma del corpo di questo invertebrato marino, i ricercatori affermano di essere stati in grado di classificare correttamente molti altri membri distinti del genere.

Sono state infatti classificate altre sette specie di Promachocrinus, comprese quattro specie precedentemente mai identificate dagli scienziati. La specie scoperta di recente è proprio questo invertebrato marino dal corpo a forma di fragola, a cui è stati per l’appunto assegnato il nome di Promachocrinus fragarius, simpaticamente soprannominata la “stella fragola piumata antartica”.

Il corpo centrale di questo invertebrato marino è stato infatti descritto dai ricercatori come “simile a una fragola”, con ben 20 braccia che si dipartono da esso, e il suo colore naturale può variare da “violaceo” a “rossastro scuro”. Si ritiene che viva da qualche parte tra i 65 metri e i 1170 metri di profondità.

Ph. Credit: McLaughlin, Wilson, Rouse/Invertebrate Systematics via Mepsie (@MepsieReborn) on Twitter

Fonte: Invertebrate Systematics