Ferragosto: la festa emblema dell’estate tra tradizioni e storia

Il Ferragosto è la festa più amata dell’estate nel nostro Paese e si celebra il 15 agosto in tutta Italia, a San Marino e nel Canton Ticino. Si tratta di una festa oggi cattolica, ma di antiche tradizioni pagane che ha la sua origine nell’Antica Roma.

Nella tradizione popolare italiana questa ricorrenza corrisponde ormai anche con il periodo delle vacanze estive, che può essere un fine settimana lungo (ponte di ferragosto) o gran parte di agosto. Il giorno di Ferragosto è tradizionalmente dedicato a pranzi al sacco, barbecue, gite fuori porta, falò, spettacoli pirotecnici, oppure in “rilassanti” giornate al mare, al lago, al fiume o in piscina. O, perché no, anche in montagna!

Le origini del Ferragosto

Il termine Ferragosto deriva dalla latino Feriae Augusti, ovvero il riposo di Augusto. Questa antica festività romana fu per l’appunto istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. e andava ad aggiungersi alle altre festività romane del mese di agosto, come i Vinalia rustica, i Nemoralia o i Consualia.

Già all’epoca dei Romani dunque, agosto era un periodo di riposo e di festeggiamenti che traeva origine dalla tradizione dei Consualia, delle tradizionali feste che celebravano la fine dei lavori agricoli e che erano dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. L’antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di auto-promozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività di questo periodo per fornire un adeguato periodo di riposo. I giorni di riposo (e di festa) erano in dunque molti di più: anche tutto il mese, con il giorno 13, in particolare, dedicato alla dea Diana. Insomma da allora ad oggi, il senso del Ferragosto rimane un po’ lo stesso!

Nel corso dei festeggiamenti in tutto l’impero si organizzavano corse di cavalli, mentre gli animali da tiro e da lavoro venivano dispensati dalle loro fatichi e si usava adornarli con fiori e ghirlande. Ancora oggi in Italia troviamo alcune riminiscienze di queste antiche tradizioni romane, di cui l’esempio più famoso è il “Palio dell’Assunta“ che si svolge a Siena il 16 agosto. La denominazione “palio” deriva infatti proprio dal pallium, il drappo di stoffa pregiata che generalmente era il premio per i vincitori delle corse di cavalli nell’Antica Roma.

In occasione del Ferragosto i lavoratori porgevano auguri ai padroni, ottenendo in cambio una mancia; l’usanza si radicò fortemente, tanto che in età rinascimentale fu resa obbligatoria nello Stato Pontificio.

La festa originariamente cadeva però il 1º agosto. Fu la Chiesa cattolica a voler spostare il giorno festivo in modo da farlo coincidere con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria. Lo slittamento avvenne attorno al VII secolo, quando si iniziò a celebrare l’Assunzione di Maria, festività che fu poi fissata il 15 agosto. Il dogma dell’Assunzione (riconosciuto come tale solo nel 1950) stabilisce che la Vergine Maria sia stata assunta, cioè accolta, in cielo sia con l’anima sia con il corpo.

Ferragosto in Italia: è tempo di vacanze

In Italia, Ferragosto è ancora oggi una delle festività più importanti. Le città si svuotano poiché molte persone si recano al mare, in montagna o in campagna per godersi una breve pausa estiva. Le spiagge e le località turistiche sono affollate ed è anche tradizione consumare cibi tipici dell’estate, come barbecue, piatti a base di pesce e gelati.

Ferragosto nel Mondo: celebrazioni e diverse tradizioni

Mentre Ferragosto è principalmente una festa italiana, alcune altre nazioni hanno adottato tradizioni simili o hanno date di celebrazione simili.

Anche in Spagna, il 15 agosto si festeggia l’Assunzione della Vergine Maria e viene celebrato con processioni religiose e festeggiamenti in diverse città e villaggi. Così come in Francia, dove l’Assunzione di Maria è una festa religiosa importante chiamata “L’Assomption”. Le chiese tengono messe speciali e molte persone si concedono una breve vacanza estiva.

In Grecia, invece il 15 agosto è noto come “Dormizione della Madre di Dio” ed è una festa religiosa. Le chiese organizzano processioni e i greci si riuniscono per condividere pasti tradizionali.

Sebbene non sia una festa nazionale, l’Assunzione di Maria è celebrata in molte comunità cattoliche in Brasile. Le chiese tengono messe speciali e le famiglie si riuniscono per condividere il cibo e la compagnia.

Anche in alcune parti dell’Africa, l’Assunzione di Maria è celebrata. In Ghana, ad esempio, questa festa è conosciuta come “Ferragha” e include preghiere, messe e attività sociali.

