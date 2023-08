Videogiochi in Italia, ecco la lista dei più venduti del 2022

Vi siete mai chiesti quali fossero stati i videogiochi più venduti in Italia nel corso del 2022? in questi giorni su alcuni siti internet specializzati in materia, sono comparse le classifiche dei titoli più acquistati dal pubblico, confermando il trend e le aspettative, sopratutto nelle prime posizioni.

Il giochi più richiesto in assoluto dal pubblico è senza dubbio Fifa 23, era illogico pensare ad un responso differente, vince a mani basse numericamente le vendite dello scorso anno, lasciando al secondo posto un altro mostro sacro del settore, niente meno che Call of Duty: Modern Warfare II. Chiude il podio un titolo che tanti di voi avranno sicuramente giocato almeno qualche minuto, stiamo parlando di Fifa 22, sempre di Electronic Arts.

Videogiochi in Italia, quali sono i titoli più venduti

Scorrendo la classifica verso il basso si incrociano altri elementi tra i più richiesti del 2022, come Grand Theft Auto 5, un gioco letteralmente immortale, ancora in auge sebbene sia stato commercializzato anni e anni fa, seguito a ruota da Elden Ring. Il soulslike di Bandai Namco è stata la sorpresa dello scorso anno, come God of War: Ragnarok, fermo in sesta posizione.

La top ten prosegue con Leggende PokèMone: Arceus, edito da Nintendo, anche se in questo caso vengono considerate solamente le vendite fisiche, non digitali, seguito da Gran Turismo 7 di Sony, Nintendo Switch Sports (stesso limite precedente, solo vendite fisiche), per finire con F1 22, il gioco di Electronic Arts dedicato alla Formula 1.

Questi sono stati i migliori giochi del 2022, in termini ovviamente di vendite, quali avete giocato o vorreste giocare?