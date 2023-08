Starfield, il gioco sarà senza bug, secondo i primi rumors

Starfield vedrà la luce del mercato, e del game pass, agli inizi di Settembre, tuttavia l’hype generato nel pubblico è talmente elevato, da non essere completamente esente da prime indiscrezioni e rumors riguardanti, sia la disponibilità dei codici per le testate giornalistiche (che secondo quanto annunciato dovrebbero arrivare in settimana), che proprio la presenza di veri e propri bug.

Secondo quanto trapelato da Colteastwood, in un tweet pubblicato direttamente su X (ricordiamo che nell’ultimo periodo Twitter ha cambiato appunto nome in X), il gioco sarà letteralmente “immacolato“, quindi privo da qualsiasi bug di notevole importanza. La scelta di Bethesda di rinviare la pubblicazione di un anno sembra essere stata positiva, almeno stando alle prime impressioni che lo stesso Colteastwood riporta da persone che già oggi hanno la fortuna di provare il gioco.

Starfield, il gioco sarà immacolato

Nel tweet leggiamo infatti che “Starfield è immacolato! le impressioni degli utenti sono già oggi molto positive, sia perchè si tratta di una esperienza completamente nuova ed inedita, sia per la totale assenza di bug importanti”.

Al momento attuale non sappiamo se a tutti gli effetti Starfield sarà davvero esente da qualsiasi tipo di bug, bisogna ammettere che Bethesda negli anni ci ha abituati a situazioni contrastanti, con giochi che al day1 purtroppo risultavano infarciti di bug, risolti rapidamente con una serie di patch pubblicate nelle settimane immediatamente successive. Il personaggio di cui vi abbiamo riportato le parole è conosciuto nel mondo Xbox, e per questo motivo da un lato ci possiamo fidare di quanto affermato, ma dall’altro ci potremmo trovare di fronte ad una voluta esagerazione.