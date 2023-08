Starfield è ufficialmente in fase Gold, ecco quando lo potrete installare

Starfield, sicuramente il gioco più atteso di questo fine 2023, è ufficialmente entrato nella sua fase Gold, l’ultima prima del lancio sul mercato, il forte segnale che manca davvero pochissimo prima di avere finalmente la possibilità di mettere le mani su un GDR che, stando a quanto visto fino ad ora e trapelato in rete, dovrebbe essere monumentale.

L’uscita del titolo è ufficialmente prevista per il 6 settembre, con sbarco, essendo prodotto da Bethesda (di proprietà di Microsoft, ndr), diretto sul Game Pass di Xbox. Il preload è possibile già da oggi, 17 agosto, su console, mentre sarà necessario attendere il 30 agosto per tutti gli utenti che lo vorranno giocare direttamente su PC (via Steam).

Starfield, il preload è possibile da oggi

Le tempistiche sono volutamente dilatate per svariati motivi, a partire dal peso del file di installazione, se considerate appunto che sono necessari 125GB di spazio libero, ed eventualmente non disponendo tutti gli utenti di una connessione veloce, sarà necessario un tempo superiore al normale per il download stesso.

Il gioco, sempre basandoci su quanto trapelato nel tempo, dovrebbe essere immenso, si parla di un quantitativo incredibile di pianeti da esplorare, oltre mille, ma scarsamente popolati, infatti circa il 90% degli stessi sarà privo di una vera e propria forma di vita. Le premesse, stando anche ai vari gameplay che abbiamo visto nel tempo, ci sono tutte, ora non resta che avere un briciolo di pazienza per aspettare il 6 settembre, il giorno in cui tutti potremo finalmente metterci le mani sopra (e non mancherà ovviamente la nostra recensione completa).