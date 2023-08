La cellulite è una condizione comune che colpisce molte persone, in particolare le donne. Si tratta di depositi di grasso sottocutaneo che causano la pelle a buccia d’arancia o a “mattone“. Oltre a un regolare esercizio fisico e una dieta equilibrata, alcuni alimenti possono contribuire a combattere la cellulite. Queste fastidiose sacche di grasso sembrano evidenziare la presenza di chili in più che tendono ad appiccicarsi. La quantità totale di tessuto adiposo nel corpo varia naturalmente a seconda del sesso, dell’età, della genetica e di altri fattori.

Si verifica quando le fibre di collagene che collegano il grasso alla pelle si allungano, si rompono o si tirano, consentendo così alle cellule adipose o “adipociti” di gonfiarsi. Anche se oggi il mercato è pieno di integratori e lozioni per riuscire a combattere il problema, non è ancora sicura ancora la loro efficacia. Invece un focus su comportamenti salutari come la gestione del peso, un’alimentazione sana, l’idratazione e un’adeguata attività fisica sembrano fornire un maggiore supporto nel controllo della presenza di cellulite a lungo termine.

Cellulite, questi alimenti possono aiutare per combatterla

Come abbiamo detto sopra ci sono alcuni alimenti che possono aiutare a ridurre la cellulite. L’ananas è un frutto ricco di bromelina, un enzima che aiuta a ridurre l’infiammazione e a stimolare la circolazione sanguigna. Questo può aiutare a migliorare la texture della pelle e ridurre l’aspetto della cellulite. Inoltre, l’ananas è una fonte di vitamina C, che sostiene la produzione di collagene per una pelle più sana ed elastica. Questa condizione può essere accentuata dalla ritenzione idrica. Bere a sufficienza acqua aiuta ad idratare il corpo e a favorire il corretto funzionamento dei reni, riducendo così la ritenzione idrica. Mantenendo il corpo idratato, è possibile contribuire a migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre l’aspetto della cellulite.

Il salmone è una ricca fonte di acidi grassi Omega3, che hanno proprietà antinfiammatorie e migliorano la circolazione sanguigna. Consumare salmone o altri pesci grassi può aiutare a ridurre l’infiammazione nelle cellule adipose e a migliorare la salute della pelle, contribuendo a ridurre la cellulite. L’avocado è un’altra eccellente fonte di grassi sani, tra cui l’acido oleico, che può aiutare a ridurre l’infiammazione e migliorare l’elasticità della pelle. Inoltre, l’avocado è ricco di vitamina E, un potente antiossidante che protegge le cellule dai danni dei radicali liberi. I peperoncini contengono capsaicina, una sostanza che conferisce loro il caratteristico sapore piccante. La capsaicina è nota per migliorare la circolazione sanguigna e aumentare il metabolismo, entrambi utili nella lotta contro la cellulite. Inoltre, i peperoncini possono aiutare a ridurre l’appetito e favorire il controllo del peso.

Tè verde, può ridurre l’aspetto della cellulite

Il kiwi è una fonte ricca di vitamina C e diossina, un enzima che aiuta a rompere le fibre di collagene che creano la trama della cellulite. Consumare kiwi può contribuire a migliorare la struttura della pelle e ridurre l’aspetto della cellulite. Il tè verde è noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Contiene anche catechine, che possono aiutare a stimolare il metabolismo e a ridurre l’accumulo di grasso nelle cellule adipose. Bere tè verde regolarmente può contribuire a favorire una pelle più sana e a ridurre l’aspetto della cellulite.

I cetrioli sono composti principalmente da acqua e sono un ottimo alimento idratante per la pelle. Contengono anche silice, un minerale che aiuta a sostenere il tessuto connettivo e a mantenere la pelle tonica ed elastica. Includere cetrioli nella dieta può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle colpita dalla cellulite. Gli asparagi sono una fonte naturale di potassio, che aiuta a ridurre la ritenzione idrica e a combattere l’effetto “gonfiore” che spesso accompagna la cellulite. Inoltre, gli asparagi contengono rutina, un flavonoide che favorisce la circolazione sanguigna e contribuisce a migliorare la salute dei vasi sanguigni.

Ricordiamoci sempre di mantenere una dieta equilibrata e di consultare un professionista della salute prima di apportare cambiamenti significativi alla nostra alimentazione. Con pazienza e costanza, potremmo notare dei miglioramenti nella texture e nell’aspetto della nostra pelle colpita dalla cellulite.

Foto di Gesina da Pixabay