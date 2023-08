Nodulo alle corde vocali: cause, sintomi e trattamenti

Un nodulo alle corde vocali è una condizione comune che può colpire chi fa un uso eccessivo o scorretto della voce. Questo disturbo è caratterizzato dalla formazione di piccole escrescenze simili a calli sulle corde vocali, che possono influenzare negativamente la voce e causare fastidi significativi. Le cause possono essere diverse, ma si tratta di un problema molto diffuso tra i cantanti. Un nodulo alle corde vocali è una lesione benigna che si forma a causa dell’irritazione e dell’infiammazione cronica delle corde vocali.

Questa irritazione continua è spesso causata dall’uso eccessivo o scorretto della voce, come grida, gracidii o canto frequente. Nel tempo, le corde vocali sviluppano piccoli rigonfiamenti, simili a calli, che possono interferire con la corretta vibrazione delle corde e influenzare la qualità della voce. Per quanto riguarda i sintomi, questo tipo di lesioni come un nodulo alle corde vocali può provocare raucedine, respiro affannoso, tosse frequente, voce roca, affaticamento vocale.

Nodulo alle corde vocali, cos’è e come possiamo prevenire questa condizione?

Le principali cause dei noduli alle corde vocali includono l’eccessivo sforzo delle corde vocali durante l’uso vocale, la voce forzata o urlata e una cattiva tecnica di canto o parlato. Anche l’esposizione a sostanze irritanti, come fumo di sigaretta o agenti inquinanti, può contribuire alla formazione di noduli. I professionisti della voce, come cantanti, insegnanti o attori, sono particolarmente a rischio a causa del loro utilizzo intensivo delle corde vocali. Alcune persone possono avvertire anche dolore o sensazione di “granello” in gola. È importante prestare attenzione a questi segnali e cercare un’adeguata valutazione medica se i sintomi persistono.

La diagnosi dei noduli alle corde vocali viene effettuata da un medico o un foniatra. Questo professionista valuterà la voce del paziente e condurrà un esame endoscopico delle corde vocali per identificare la presenza dei noduli. Questa procedura può essere eseguita introducendo un sottile tubo flessibile con una telecamera attraverso il naso o la bocca per visualizzare le corde vocali dall’interno. Il trattamento dei noduli alle corde vocali dipende dalla gravità e dalla durata dei sintomi. In molti casi, il primo approccio terapeutico consiste nella terapia vocale e nel riposo vocale. La terapia vocale mira a insegnare al paziente una corretta tecnica di utilizzo della voce, riducendo così l’irritazione delle corde vocali. Il riposo vocale, invece, prevede l’astensione dall’uso eccessivo o forzato della voce per un certo periodo di tempo.

Se i noduli sono persistenti e causano gravi disturbi vocali, potrebbe essere necessario un intervento medico. Alcuni trattamenti medici possono includere l’uso di steroidi per ridurre l’infiammazione delle corde vocali o la rimozione chirurgica dei noduli. Tuttavia, il ricorso all’intervento chirurgico è solitamente considerato solo quando altre opzioni terapeutiche non hanno dato risultati. Per una prevenzione efficace è importante praticare una corretta tecnica vocale e utilizzare la voce in modo sano ed efficiente. Evitare grida e urla prolungate, evitare l’uso eccessivo della voce in ambienti rumorosi e smettere di fumare sono azioni che possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare questa condizione. Inoltre, l’attenzione a una buona igiene vocale e la consulenza di uno specialista della voce possono essere utili per mantenere la salute delle corde vocali nel tempo.

