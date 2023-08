Sega acquisisce Rovio per 776 milioni di dollari

SEGA ha oggi ufficializzato l’acquisizione di Rovio, celebre team di sviluppatori alla base di titoli di grandissimo successo per mobile, come ad esempio Angry Birds e non solo, un forte segnale dell’interesse del colosso orientale verso il mondo dei piccoli dispositivi.

Un affare davvero colossale, se considerate appunto che l’azienda ha versato un contributo di 776 milioni di dollari (circa 706 milioni di euro al cambio attuale) per l’acquisizione, un grandissimo passo verso un mondo sempre inclusivo anche di titoli mobile, free-to-play, o inclusi direttamente in Apple Arcade/ giochi per Netflix.

SEGA ufficializza l’acquisizione di Rovio

Il matrimonio tra le parti è ormai ufficiale, è stato comunicato direttamente da Sega sul proprio profilo X ufficiale, senza però andare a descrivere nel dettaglio quelli che potrebbero essere i piani per il futuro, sottolineando solamente l’eccitazione per “nuove sfide future” da affrontare assieme.

Le teorie ad oggi si sprecano, in tanti hanno iniziato a pensare alla comparsa di mini giochi nei nuovi titoli Sega, ad esempio a stile Angry Birds, solamente per citarne un esempio. Tutto si può tramutare anche in ambito mobile, con una enormità di proprietà intellettuali concentrate direttamente nelle mani di Sega, la quale al giorno d’oggi potrà spaziare tra tantissime opportunità, pronte ad ampliare e rendere decisamente più versatile l’accesso da parte del consumatore.

Come vi abbiamo pre-annunciato, al momento attuale non ci è dato modo di sapere quali saranno i risvolti dell’acquisizione, ma dobbiamo ammettere di essere decisamente curiosi di scoprirli per vedere cosa l’azienda abbia in serbo per tutti noi. Non trovate?