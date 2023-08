L’intelligenza artificiale interviene per aiutare i pazienti affetti da demenza con abbigliamento ad alta tecnologia

Le “SmartSocks”, calze potenziate dall’intelligenza artificiale, potrebbero aiutare i pazienti affetti da demenza a vivere in modo più indipendente. Queste calze sono in grado di monitorare vari parametri, come il battito cardiaco e i movimenti del paziente, e sono state create in collaborazione tra l’Università di Exeter e i ricercatori della start-up Milbotix.

Le SmartSocks sono progettate per riconoscere segnali precoci di disagio che la persona affetta da demenza non è in grado di comunicare da sola. L’obiettivo è aiutare il caregiver a rilevare segni che qualcosa non va prima che il benessere della persona venga compromesso o che il suo comportamento si aggravi (i comportamenti agitati e aggressivi sono forme di comunicazione che tendono a verificarsi quando la persona è in stato di disagio), ha detto Zeke Steer, CEO di Milbotix, creatore delle SmartSocks.

Steer, il creatore delle SmartSocks, ha dichiarato: “Ho avuto l’idea per le SmartSocks mentre facevo volontariato in una casa di cura per demenza. Il prodotto attuale è il risultato di una ricerca, consulenza e sviluppo approfonditi“.

Steer ha sviluppato questa idea in parte a causa dell’esperienza personale della demenza di sua bisnonna. Ha anche notato che il piede è un ottimo luogo per raccogliere dati sullo stress, e le calze sono un capo d’abbigliamento familiare che le persone indossano tutti i giorni; la sua ricerca ha dimostrato che le calze possono riconoscere con precisione i segni di stress, il che potrebbe davvero aiutare non solo coloro che soffrono di demenza ma anche i loro caregiver.

Le calze inviano i dati raccolti dal paziente a un’applicazione, che segnala ai caregiver quando il paziente sembra essere in stato di disagio. L’avviso potrebbe prevenire le cadute e persino le tragedie, poiché i caregiver possono rispondere a un paziente prima che il suo livello di stress aumenti. “Io penso che l’idea delle SmartSocks sia un ottimo passo avanti per rilevare quando una persona inizia a sentirsi ansiosa o spaventata“, ha detto Margot Whittaker, direttore dell’assistenza infermieristica e della conformità presso Southern Healthcare nel Regno Unito.

Alcune case di cura gestite da Southern Healthcare, tra cui The Old Rectory a Exeter, stanno già testando le calze alimentate dalla tecnologia su pazienti, che riferiscono di essere soddisfatti di quanto sia facile da utilizzare.

Le SmartSocks non hanno bisogno di essere ricaricate e possono essere lavate in lavatrice. Ci sono anche altri prodotti sul mercato che possono monitorare il battito cardiaco o i livelli di sudorazione di un paziente affetto da demenza, ma spesso si presentano sotto forma di braccialetti da polso e orologi, che possono causare problemi a coloro che soffrono di demenza. Le SmartSocks offrono un’alternativa nuova e promettente, che potrebbe evitare molti di questi problemi.

Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash