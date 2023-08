Black Myth: Wukong, la più brutta notizia che potevamo ricevere

Black Myth: Wukong, l’ultima opera di Black Science, che in parte dovrebbe riprendere un soulslike in salsa adventure, ambientato nel lontano Giappone del passato, non sarà doppiato in lingua italiana, almeno inizialmente. Questo è ciò che apprendiamo, non in via ufficiale, dalla pagina Steam del titolo.

Un fulmine a ciel sereno, una notizia più che inaspettata considerata la portata del titolo, ma che non lascia comunque così di stucco, proprio considerando che al giorno d’oggi sono davvero pochi i giochi che rientrano in tale categoria, ed appunto la lingua italiana viene sfortunatamente bistrattata più di quello che meriterebbe.

Black Myth: Wukong, che brutta notizia per tutti noi

Il titolo arriverà nel corso del 2024, sin dalle prime battute ha convinto con una grafica incredibile, grazie all’utilizzo del motore grafico Unreal engine 5, ma pensare che non includerà l’italiano lascia sicuramente l’amaro in bocca, considerando sopratutto che sono undici le lingue differenti incluse, tra cui spiccano chiaramente polacco, francese, tedesco, inglese, spagnolo, russo e polacco, almeno per quanto riguarda i sottotitoli.

Discorso differente per il doppiaggio vocale, con solamente inglese e cinese semplificato effettivamente coinvolti. Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, il gioco verrà ufficialmente pubblicato, salvo rinvii dell’ultimo minuto, nel corso del 2024, senza poter godere di una data specifica, anche se sono attesi nuovi trailer nel corso della Opening Night Live del Gamescom 2023.

La notizia non è stata ufficialmente confermata dal team, ma la riteniamo molto probabile, anche se, come si dice nella maggior parte delle occasioni, la speranza pare esser davvero sempre l’ultima a morire. Non trovate?.