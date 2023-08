PS5: quali sono i titoli più venduti a Luglio 2023?

Una domanda più che lecita a cui sicuramente molti di voi avrebbero voluto dare una risposta, ma a tutti gli effetti quali sono i titoli PS5 più venduti negli ultimi mesi, considerando giustappunto anche il mercato nordamericano?.

Nell’ultimo periodo la diffusione di PS5 nel mondo ha subito una impennata non da poco, proprio grazie alle scorte maggiormente disponibili sull’intero territorio, che hanno permesso a tutti gli utenti di riuscire ad acquistarne senza troppi problemi. La conseguenza è immediata, il quantitativo di giochi commercializzato si è incrementato non poco, con al primo posto della diffusione globale uno dei titoli più richiesti dal pubblico: Remnant II.

PS5: ecco i titoli migliori di Luglio

Una sorpresa non da poco, se considerate quanto la prima versione del gioco sia stata bistrattata dal mercato, senza riuscire a risultare tanto apprezzata quando avrebbe dovuto. Al secondo posto della speciale classifica troviamo il bellissimo Diablo IV (qui la nostra recensione), seguito a ruota da un evergreen del settore, stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare II.

La medaglia di cartone va a Hogwarts Legacy, seguito a ruota da Final Fantasy XVI, titolo in esclusiva per PS5 che risulta essere appena un gradino sopra l’accoppiata di giochi Nintendo Switch, quale è Pikmin 4 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Volendo proseguire nella nostra top ten, ecco arrivare infine Street Fighter 6 e l’ormai best buy Elden Ring, l’ultima fatica di FromSoftware.

Le sorprese non terminano qui, anche se comunque poco sotto si possono trovare MLB The Show 23, oppure un buonissimo Star Wars: Jedi Survivor.