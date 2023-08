Superluna blu: tutto quello che c’è da sapere sull’evento

La luna piena di fine agosto sarà davvero un evento imperdibile. Facile da osservare come tutti i pleniluni, avrà ben due appellativi suggestivi. La luna piena che si verificherà la notte tra il 30 ed il 31 agosto è infatti sia una superluna che una luna blu, quindi riassumendo sarà una superluna blu. Ma che cosa significa esattamente? Il nostro satellite subirà davvero dei cambiamenti? Ecco tutte le risposte.

La luna blu

Una luna blu è o la terza di quattro pleniluni in una stagione astronomica (la luna blu stagionale) o la seconda luna piena in un mese solare (la luna blu mensile). Curiosamente, quest’ultima definizione è più popolare, sebbene sia apparsa come risultato di una errata interpretazione della prima.

Essendo infatti il ciclo lunare di 29,5 giorni, quindi appena un po’ più breve della durata media di un mese di calendario. Questo significa che ci vogliono solo 354 giorni per completare un intero anno lunare. Poiché il nostro calendario ha 365 giorni, vediamo una fase lunare in più ogni due anni e mezzo. Vengono dunque indicate come luna blu, quei pleniluni che cadono nello stesso mese, oppure la quarta luna piena nella stessa stagione astronomica.

A dispetto del nome però, la luna non cambierà assolutamente colore, si tratta solo di un termine relativo al numero dei pleniluni in un dato periodo e non ha nulla a che fare con il colore effettivo del nostro satellite. In rare occasioni, minuscole particelle nell’aria, tipicamente fumo o polvere, possono disperdere lunghezze d’onda rosse della luce, facendo apparire la luna blu, ma non è questo il caso.

Quando la luna diventa superluna

La Luna viaggia intorno al nostro pianeta in un’orbita ellittica, con la Terra più vicina a un lato dell’ellisse. Ogni mese la Luna attraversa il punto più vicino alla Terra (perigeo) e il punto più lontano dalla Terra (apogeo). Quando la Luna si trova nel punto più vicino o vicino alla Terra nello stesso momento in cui è piena, si parla di “superluna”. Durante questo evento, poiché la luna piena è un po’ più vicina a noi del solito, appare particolarmente grande e luminosa nel cielo.

Probabilmente non noterai una grande differenza di dimensioni. La superluna appare infatti sembra circa il 14% più grande, una differenza difficile da percepire se non si è soliti ammirare il nostro satellite. La luna apparirà comunque un po’ più luminosa del solito.

La superluna blu di Agosto 2023 sarà la più grande dell’anno

La distanza media tra la Luna e il nostro pianeta è di 384.400 km. Più il nostro satellite naturale si avvicina alla Terra, più appare grande e luminoso nel cielo. La superluna blu del 31 agosto si avvicinerà alla Terra più di qualsiasi altra luna piena, arrivandosi a trovare a 357.344 km da noi. Ciò significa che la luna blu del 31 Agosto, 2023, alle 01:35 GMT, sarà il plenilunio più grande e luminoso di quest’anno. Sarà il 7,2% più grande e il 15,7% più luminosa di una normale luna piena.

Dopo quella che ammireremo nella notte tra il 30 ed il 31 agosto, la prossima luna blu stagionale sarà il 19 agosto, 2024, alle 18:26 GMT. Mentre la prossima luna blu mensile avrà luogo il 31 maggio, 2026, alle 08:45 GMT.

Foto di Robert Karkowski da Pixabay

Fonte: NASA