Starfield, spuntano in rete i primi spoiler

Il gioco che tutti stanno aspettando, lo Starfield di Bethesda, arriverà ufficialmente sul mercato esattamente il 6 settembre, ma i fortunati utenti che hanno preordinato l’Ultimate Edition potranno giocare qualche giorno prima. Come al solito, tuttavia, esistono utenti che stanno facendo carte false pur di riuscire ad accaparrarsi le prime copie fisiche, peccato solamente che abbiano deciso di mettere in rete una parte del gameplay iniziale, non proprio una parte, bensì 40 minuti.

I leak sono fermamente bloccati il prima possibile da Bethesda e da Zenimax, ma non escludiamo che nel momento in cui andrete a cercare in rete le prime informazioni in merito al nuovo titolo, vi possano comparire veri e propri spezzoni del gioco che verrà.

Starfield, ecco i primi spoiler

Arrivati a questo punto non possiamo che dirvi di tenere duro, manca davvero talmente poco che non sarebbe giusto rovinarsi la sorpresa nella volata finale, con Starfield ormai pronto a sbarcare su Xbox Series X/S e PC (ricordiamo che non sarà disponibile su PS5), dopo essere stato rimandato di oltre un anno (infatti doveva arrivare sul mercato nel 2022).

Come vi abbiamo confermato in precedenti articoli, Starfield è ufficialmente nella sua fase gold, ciò sta a significare che non tarderà di nemmeno un giorno rispetto al programma. Il video leak trapelato in rete è di ben 40 minuti, nel corso del quale si può osservare la scena iniziale, come anche una grande porzione di gameplay, tra cui troviamo la personalizzazione dello stesso personaggio. Parte del filmato lo potevamo già trovare nei trailer e negli spezzoni, ma è presente una buonissima parte completamente inedita.