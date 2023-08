L’intelligenza artificiale sarà ora in grado di riprodurre la nostra voce in 30 lingue

Il generatore vocale basato sull’intelligenza artificiale di di ElevenLabs, sarà ora in grado di riprodurre qualsiasi voce in ben 30 diverse lingue. ElevenLabs ha inoltre affermato che il suo generatore vocale AI non è più in versione beta. Secondo l’azienda questo nuovo servizio consentirà ai creatori di videogiochi e audiolibri di accedere a registrazioni audio più economiche.

Un sistema di creazione audio basato sull’intelligenza artificiale, capace di parlare in 30 lingue

Il nuovo generatore vocale ha infatti la capacità di clonare la voce e persino e riprodurla in moltissime lingue. ElevenLabs ha annunciato lo scorso martedì che il sistema supporta altre22 lingue rispetto a quelle già previste, tra cui ucraino, coreano, svedese, arabo e molte altre. Secondo ElevenLabs, il nuovo modello di creatore di registrazioni audio basato sull’intelligenza artificiale, il Multilingual v2, sarà in grado di produrre audio “emotivamente ricchi” in ben 30 lingue.

L’azienda offre due strumenti vocali basati sull’intelligenza artificiale, uno è un modello di sintesi vocale e l’altro è il “VoiceLab” che consente agli utenti paganti di clonare una voce inserendo frammenti di un dialogo nel modello. Con il modello v2, gli utenti possono fare in modo che queste voci generate possano “parlare” in una qualsiasi delle 30 lingue disponibili.

Il servizio è stato attivato sul sito dell’azienda e, una volta creato il modello vocale, gli utenti non devono fare altro che digitare il testo nella loro lingua per poi creare il messaggio vocale e tradurlo nella lingua prescelta. Il sistema dovrebbe funzionare con qualsiasi clone vocale creato dall’azienda o dagli utenti.

Il mercato di un “creatore di voci”

Al fine di evitare spiacevoli incidenti, ElevenLabs afferma di aver integrato nuove misure per garantire che gli utenti possano clonare solo la propria voce. Gli utenti devono infatti verificare la propria voce con un captcha di testo che viene poi confrontato con il campione vocale originale.

Oltre alle nuove funzionalità linguistiche, ElevenLabs ha anche annunciato che la sua tecnologia di clonazione vocale basata sull’intelligenza artificiale, non è più nella sua fase beta. La società si sta inoltre adoperando per rendere la tecnologia disponibile sui social media.

Al momento però, ElevenLabs promuove la sua tecnologia di clonazione vocale nel mercato della creazione di audiolibri, video e persino le voci dei NPC nei videogiochi. ElevenLabs ritiene infatti che la sua tecnologia può far risparmiare alle case editrici tempo e denaro nella creazione di audiolibri.

Foto di Andy Leung da Pixabay