God of War: Ragnarok, in arrivo il primo DLC?

God of War: Ragnarok, l’opera ultima di Sony Entertainment che negli ultimi due anni ha conquistato il pubblico a colpi di accette e sfide con le divinità del passato, sembra essere ormai pronta per accogliere il suo primo DLC, stando almeno alle indiscrezioni trapelate in questi giorni.

La notizia arriva direttamente da The Snitch, un leaker molto conosciuto nel mondo del gaming, che nel corso degli anni ha più volte giustamente anticipato l’uscita di titoli ed espansioni, acquisendo una certa fama. Recentemente, in una sua live su Twitch, con molteplici indizi ha in parte confermato che a breve verrà annunciato un DLC di God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok, arriverà davvero?

Quanto vi riportiamo è solamente il risultato di leak e di indiscrezioni, niente a che vedere con dichiarazioni ufficiali di persone informate sui fatti, e per questo motivo vanno assolutamente prese con il beneficio del dubbio. Considerando il successo del titolo, è facile pensare che Sony voglia monetizzare ulteriormente mettendo nelle mani dei consumatori nuovi DLC, pronti per farli tornare nella mitologia norrena, sebbene comunque il fatto che non se ne sia davvero mai parlato, né accennato, non permetta di comprendere appieno la situazione.

Gli stessi leak appaiono oggi come una fonte di intrattenimento, quindi non è da escludere che gli stessi utenti su Twitch li inventino di sana pianta per godere di un momento di visibilità, perdendo però di credibilità per il futuro. Ora non ci resta che attendere e sperare, perché a chi non piacerebbe poter godere ancora dell’ottima esperienza offerta? (qui la nostra recensione).