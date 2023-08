Schizofrenia: questa malattia psichiatrica può avere origine dall’utero

La schizofrenia è una complessa malattia psichiatrica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Caratterizzata da sintomi quali allucinazioni, deliri, disturbi del pensiero e della percezione, la schizofrenia è stata oggetto di intensa ricerca scientifica per decenni. Una delle aree più intriganti di studio riguarda la sua possibile origine genetica. Le cause sono tutt’ora piuttosto incerte: anche se pare ci sia una componente genetica, fattori ambientali come traumi al momento del parto o durante l’infanzia, infezioni virali o l’uso di sostanze psicoattive potrebbero predisporre a questa condizione.

È ampiamente riconosciuto che la schizofrenia ha una componente genetica. Gli studi condotti su famiglie e gemelli hanno dimostrato che le persone con parenti di primo grado affetti da schizofrenia hanno un rischio maggiore di sviluppare la malattia. Questi risultati indicano chiaramente che i geni svolgono un ruolo importante nella suscettibilità alla schizofrenia. È parso subito evidente che la mutazione non era ereditaria perché questo tipo di mutazioni sono in genere presenti su ogni cellula del corpo, mentre quella isolata nei sei individui con schizofrenia si trovava in una percentuale di cellule sanguigne compresa tra il 14 e il 43%.

Schizofrenia, la sua origine potrebbe essere nell’utero

Non esiste un singolo gene responsabile della malattia, ma piuttosto una combinazione di molteplici varianti genetiche che aumentano il rischio. Queste varianti coinvolgono una vasta gamma di geni che influenzano il sistema nervoso, la comunicazione neuronale e altre funzioni cerebrali. Studi condotti su pazienti con schizofrenia hanno identificato anomalie prenatali, come infezioni virali durante la gravidanza o malnutrizione materna, che possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia. Queste scoperte sollevano la possibilità che fattori ambientali durante lo sviluppo fetale possano interagire con la predisposizione genetica per innescare la schizofrenia.

Una delle teorie più discusse riguardo all’origine prenatale della schizofrenia è la “teoria dell’influenza materna“. Secondo questa ipotesi, l’infezione virale durante la gravidanza potrebbe influenzare lo sviluppo cerebrale del feto, contribuendo così all’insorgenza della schizofrenia in età adulta. Tuttavia, questa teoria rimane oggetto di dibattito e richiede ulteriori ricerche. Ciò ha implicazioni importanti per la prevenzione e il trattamento della malattia. La ricerca continua potrebbe aiutare a identificare marcatori genetici di rischio e sviluppare interventi precoci per le persone a rischio. Inoltre, potrebbe aprire la strada a nuove strategie di prevenzione, come la promozione della salute materna durante la gravidanza.

Quindi possiamo dire questa condizione è una malattia psichiatrica complessa che ha una forte componente genetica, ma la sua origine potrebbe anche essere influenzata da fattori prenatali. La ricerca in questo campo è in corso, e ulteriori studi sono necessari per svelare appieno i meccanismi sottostanti alla schizofrenia e sviluppare nuove strategie di prevenzione e trattamento per coloro che ne sono affetti. Comprendere meglio la genetica della schizofrenia potrebbe portare a una migliore qualità della vita per le persone affette da questa malattia debilitante.

Foto di Szilárd Szabó da Pixabay