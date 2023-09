Gambe gonfie: quali sono gli alimenti che aiutano a drenare

Le gambe gonfie possono essere un fastidioso problema causato da una ritenzione idrica eccessiva. Spesso, questo gonfiore è il risultato di una cattiva circolazione e di un accumulo di liquidi nelle estremità inferiori. Fortunatamente, oltre a seguire uno stile di vita sano e attivo, possiamo migliorare la situazione includendo nella dieta alcuni alimenti noti per le loro proprietà diuretiche e drenanti. Quando le gambe si gonfiano spesso generano una sensazione di stanchezza, affaticamento e a volte dolore.

Per aiutarle a sgonfiarsi o prevenire questo fenomeno l’alimentazione può rappresentare un prezioso alleato, visto che esistono cibi in grado di drenare, se assunti all’interno di una dieta equilibrata e abbinati ad attività fitness mirate. Il sale è uno dei responsabili numero uno di ritenzione idrica e gonfiore alle gambe e proprio per questo andrebbe ridotto il più possibile e sostituito ad esempio con erbe e spezie, molte delle quali note proprie per le loro proprietà drenanti come rosmarino, maggiorana, santoreggia, curcuma e zenzero. Esistono alcuni alimenti mirati che possono aiutarci per combattere questa condizione, scopriamo quali.

Gambe gonfie, alcuni alimenti aiutano a drenare

I cetrioli e l’anguria sono entrambi alimenti ad alta percentuale di acqua, il che li rende ideali per combattere la ritenzione idrica. I cetrioli sono noti per il loro effetto rinfrescante e contengono sostanze chimiche che aiutano a ridurre l’accumulo di liquidi nelle gambe. L’anguria, d’altra parte, è ricca di citrullina, un amminoacido che aiuta a rilassare i vasi sanguigni e migliorare il flusso di sangue. Includere queste due delizie estive nella tua dieta può contribuire a ridurre il gonfiore delle gambe. L’ananas è un frutto esotico conosciuto per le sue proprietà anti-infiammatorie e diuretiche. Consumare ananas fresco o aggiungerlo alle tue insalate può essere un modo gustoso per aiutare il tuo corpo a drenare il liquido in eccesso e migliorare la circolazione.

Il sedano è un alimento dalle proprietà diuretiche e depurative. È ricco di potassio, che può contribuire a bilanciare i livelli di sodio nel corpo, aiutando così a ridurre il gonfiore causato dalla ritenzione idrica. Inoltre, contiene composti fenolici e antiossidanti che promuovono la salute vascolare e possono migliorare la circolazione sanguigna alle gambe. Lo zenzero è una radice dalle molteplici proprietà benefiche per la salute, tra cui quella diuretica. Aiuta a stimolare la circolazione e ridurre il gonfiore delle gambe. Possiamo consumare zenzero fresco grattugiato in tè o nelle bevande, o utilizzarlo come spezia per insaporire i piatti. Aggiungere lo zenzero alla dieta può favorire la riduzione del gonfiore e fornire numerosi altri vantaggi per la salute.

Gli asparagi sono un vegetale ricco di nutrienti e con proprietà diuretiche naturali. Contengono composti come gli asparagusic acid che aiutano a rompere le molecole di acqua nel corpo, facilitandone l’eliminazione attraverso il sistema urinario. Gli asparagi possono essere cotti o consumati crudi in insalata per sfruttarne al meglio i benefici. Il tè verde è una bevanda ricca di antiossidanti e contiene sostanze fitochimiche utili per la salute vascolare. Studi hanno dimostrato che il tè verde può aiutare a ridurre il gonfiore e la ritenzione idrica, favorendo una migliore circolazione sanguigna.

Si pensa che avvolte bere di meno potrebbe essere la soluzione migliore, ma invece no. L’idratazione adeguata è essenziale per combattere la ritenzione idrica. Quando il corpo è ben idratato, il sistema urinario funziona in modo più efficiente e può aiutare ad eliminare i liquidi in eccesso. Assicuriamoci di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno e limita il consumo di bevande zuccherate o gassate, che possono contribuire al gonfiore delle gambe. Tuttavia, se il gonfiore persiste o è accompagnato da altri sintomi, è sempre meglio consultare un medico per una valutazione e un trattamento adeguati.

Foto di Pexels da Pixabay