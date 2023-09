Giochi mobile, il 2023 si prospetta ricco di incassi

Prosegue la nostra disamina sullo stato del gaming, sempre approfittando dei dati raccolti da Gamesindusty.biz, arrivano oggi a parlare del gaming mobile, ovvero a tutti quei giochi che vengono eseguito direttamente sulla piattaforme portatili, o appunto mobili.

Le ultime previsioni vedono una crescita smisurata del settore, con incassi pronti a raggiungere addirittura i 108 miliardi di dollari, numeri che superano non di poco gli incassi previsti per il segmento console. Riprendendo proprio quanto discusso in precedenza, nel 2023 solamente le console dovrebbero raggiungere 43 miliardi, pur presentando una crescita del 3%, contro il 4% ed i 40 miliardi previsti per PC/Mac, o il settore relativo allo streaming, che si ferma a 3,8 miliardi di dollari.

Giochi mobile, il futuro è roseo

Il motivo per il quale si prevede una forte crescita è molto semplice: i nostri smartphone, o dispositivi dello stesso tipo (come le console portatili), sono divenuti con il tempo sempre più potenti, quindi in grado di eseguire giochi di livello e di qualità, quali simili a quanto oggi si può ottenere direttamente su console. Gli utenti appassionati riescono in tal modo a giocare liberamente anche all’esterno della propria abitazione, eventualmente proseguendo con i salvataggi raggiunti in precedenza.

Piccoli passi in avanti che permettono all’industria videoludica di espandersi ed estendersi verso nuovi orizzonti, trasformandosi in un qualcosa di unico nel suo genere, e che mostrano anche il fianco ai cambiamenti che la stessa tecnologia sta instillando nell’animo umano e nel suo comportamento. I numeri indicati, lo ricordiamo, trattano di previsioni da confermare, nulla di ufficiale o comunque di assolutamente certo.