Simboli o parole: qual è più facile da ricordare

Ci sono due tipi di persone al mondo: coloro che utilizzano simboli come “$” nei loro messaggi e coloro che scrivono direttamente la parola “dollaro”. Anche se comprendiamo il significato di entrambi, il nostro cervello non percepisce simboli e parole allo stesso modo. Una di queste opzioni è più memorabile dell’altra, ma quale potrebbe essere?

Secondo una nuova ricerca, i simboli comuni come &?!#@$ sono molto più facili da ricordare delle parole con lo stesso significato. I ricercatori dell’Università di Waterloo hanno fatto questa scoperta testando la memoria di oltre 1.100 adulti e sperano che il loro lavoro possa in futuro contribuire a comunicare chiaramente idee complesse o astratte.

Più simboli, meno parole

I ricercatori hanno intervistato questi adulti in cinque studi diversi per esaminare il ruolo dei simboli nella memoria. Nei diversi studi, ai partecipanti è stato presentato un simbolo o la sua parola corrispondente, ad esempio “$” o “dollaro”. Successivamente, è stata valutata quanta quantità di simboli o parole fossero in grado di ricordare nel minor tempo possibile.

In modo interessante, il team ha scoperto che i partecipanti memorizzavano i simboli meglio delle parole con lo stesso significato. Questa tendenza evidente in tutti e cinque i sondaggi suggerisce che non si tratta di un risultato casuale, ma piuttosto di un effetto cerebrale per accelerare il riconoscimento degli oggetti e la memoria.

Ma perché è più facile ricordare i simboli? Quando pensiamo a concetti astratti, come l’amore, può essere difficile visualizzarli chiaramente. Anche se esiste una parola per riferirsi a questo concetto, molte persone non si sentono coinvolte e finiscono per dimenticare tutto ciò che è correlato. Ma con i simboli avviene l’effetto opposto. Possiamo utilizzare una sorta di immagine che rappresenti il concetto, come un cuore per l’amore, il che rende l’idea astratta più concreta e quindi più facile da ricordare. È per questo motivo che i “simboli sono superiori”.

L’importanza della simbologia

I simboli non sono solo presenti nei messaggi che vediamo sui social media o nelle conversazioni private, vengono anche utilizzati come loghi nella pubblicità. Ora sappiamo perché potrebbero essere un mezzo di comunicazione più rapido delle parole. Anche le emoji potrebbero rientrare in questa categoria e migliorare la nostra capacità di riconoscere scene, prodotti o messaggi astratti.

“Il nostro lavoro è innovativo poiché mette in luce come gli esseri umani ricordano i simboli e i loghi grafici. Abbiamo esaminato la memoria alla ricerca di simboli che offrono informazioni su come massimizzare la ritenzione e raffinare la comunicazione“, spiega Myra Fernandes, professoressa di Neuroscienze Cognitive presso l’Università di Waterloo.

I simboli possono anche essere più facili da ricordare perché sono unici e tendono a rappresentare un concetto unico, mentre le parole possono avere molti significati. Ad esempio, il simbolo “▷” ha un solo significato: avviare un mezzo di comunicazione. Ma la parola corrispondente “avvio” ha altri significati e ci sono molti sinonimi associati come iniziare, riprodurre, ricominciare, ecc.

In breve, potremmo ricordare meglio i messaggi di coloro che utilizzano simboli come “$” invece della loro parola corrispondente “dollaro”. Allo stesso modo, potremmo trovare più facile riconoscere un marchio basato su simboli rispetto a quelli che utilizzano parole o monogrammi. Quindi dovremmo sfruttare questa piccola curiosità cerebrale per creare messaggi più memorabili.