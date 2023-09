Luna 25: la NASA ha fotografato il sito d’impatto della navicella russa

L’LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA ha fotografato un nuovo cratere lunare. Si tratta probabilmente del luogo dell’impatto della missione russa Luna 25, che si è discostato dal punto di atterraggio previsto a causa di un’anomalia di discesa, lo scorso 19 agosto, precipitando sulla superficie del nostro satellite.

LRO a caccia del sito di impatto della navicella russa

L’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha pubblicato una stima del punto di impatto il 21 agosto. Il team LROC (abbreviazione di LRO Camera) e il team LRO Mission Operations sono stati in grado di progettare e inviare comandi alla navicella spaziale LRO il 22 agosto per catturare immagini del sito.

La sequenza è iniziata il 24 agosto alle 20:15 (ora italiana) ed è stata completata circa quattro ore dopo. Il team LROC ha confrontato le immagini scattate prima del momento dell’impatto e la sequenza scattata dopo, scoprendo la comparsa di un nuovo piccolo cratere.

L’immagine più recente dell’area, scattata da LRO prima dell’impatto, è stata catturata nel giugno 2022. In questa immagine il piccolo cratere non era presente, questo significa che si è formato dopo quella data. Inoltre, poiché questo nuovo cratere è vicino al punto di impatto stimato di Luna 25, il team LRO conclude che è probabile che il cratere fotografato nella zona dall’orbiter della NASA, sia proprio quello creato dalla navicella Luna 25.

Il nuovo cratere ha un diametro di circa 10 metri e si trova a 57.865 gradi di latitudine sud e 61.360 gradi di longitudine est, ad un’altitudine di circa meno 360 metri. Il punto di impatto si trovava sul ripido bordo interno del cratere Pontécoulant G, a circa 400 chilometri dal punto di atterraggio previsto per la navicella Luna 25.

La missione Luna 25 della Roscosmos

Luna 25, conosciuto anche come Luna-Glob-Lander, è una missione di lander lunare russa lanciata il 10 agosto 2023. La navicella era diretta verso la regione del polo sud della Luna con due obiettivi scientifici principali: studiare la composizione della regolite polare e studiare i componenti del plasma e della polvere dell’esosfera polare lunare. Purtroppo le comunicazioni tra il team di terra e la navicella si sono interrotte il 19 agosto, quando il lander sembra che si sia schiantato sulla superficie lunare.

La missione Luna 25 è stata lanciata il 10 agosto 2023 alle 23:10 UTC, ovvero all’una e dieci del 24 agosto in Italia, dal cosmodromo di Vostochny. Il lancio è avvenuto su una Fregat Soyuz-2 nell’orbita terrestre. Quindi ha acceso nuovamente lo stadio superiore Fregat per entrare in un’orbita di trasferimento lunare. Il 16 agosto la navicella ha raggiunto la Luna e ha acceso i suoi motori per entrare nell’orbita lunare. Il 19 agosto era prevista la sua entrata nell’orbita di pre-atterraggio, ma le comunicazioni si sono interrotte bruscamente quando il lander si è schiantato sulla Luna creando il cratere identificato da LRO a 57.865 gradi di latitudine sud, 61.360 gradi di longitudine est sul bordo interno del cratere Pontécoulant G.

Ph. Credit: Goddard Space Flight Center della NASA/Arizona State University

Fonte: NASA