Astronomia: tutte le sorprese del cielo di settembre

Il cielo notturno di settembre sarà ricco di eventi per gli appassionati di astronomia, con avvistamenti di pianeti, una superluna e segna anche il ritorno della tanto attesa stagione dell’aurora boreale nell’emisfero settentrionale. Settembre ha dunque in serbo una serie di appuntamenti notturni assolutamente da non perdere, tra cui l’arrivo di una cometa appena scoperta, ed è inoltre uno degli ultimi mesi dell’anno per individuare il nucleo della Via Lattea.

I migliori spettacoli per gli appassionati di astronomia: aurore boreali e stelle comete

Per quanto riguarda gli appassionati, non solo di astronomia, ma di aurore boreali, settembre sembra che sia il mese migliore per la caccia all’aurora. Ci dovrebbe infatti essere un aumento dell’attività dell’aurora intorno agli equinozi, compreso l’equinozio d’autunno di questo mese, questo a causa delle tempeste geomagnetiche e dell’inclinazione dell’asse terrestre. Inoltre quest’anno, con l’avvicinarsi del massimo solare, il picco di attività nel suo ciclo di 11 anni, le probabilità di poter osservare un aurora boreale sono davvero favorevoli.

Ma le aurore non saranno l’unico regalo di questo cielo notturno settembrino per gli appassionati di astronomia. Sembra infatti che nella prima metà del mese potremmo avere l’occasione di osservare ad occhio nudo una cometa appena scoperta, la cometa Nishimura.

Questa cometa, scoperta da un astronomo amatoriale giapponese lo scorso 11 agosto, sarà infatti visibile fino al 13 settembre, vicino all’orizzonte da est a nord-est. Si prevede che la cometa abbia una luminosità compresa tra circa 4 e 5 magnitudo e che potrebbe dunque essere visibile ad occhio nudo.

Ma, come ricorda la NASA le comete sono imprevedibili e nel suo avvicinarsi al Sole non sappiamo cosa le accadrà e se veramente riusciremo ad osservarla ad occhio nudo. Vale comunque la pena di osservare il cielo alla sua ricerca intorno all’alba e al tramonto prima del 13 settembre.

Stanotte la congiunzione tra Luna e Giove

Intorno alle 04:30 del 04 settembre, dunque questa notte, la Luna illuminata al 73% sorgerà in compagnia del luminoso Giove vicino all’orizzonte verso oriente. E Giove non sarà l’unico pianeta a brillare nel cielo questa notte. Saturno sarà quel puntino giallo pallido visibile ad occhio nudo a metà cielo dall’orizzonte sud-orientale.

Tutti i pianeti che potremo vedere a settembre

Il 19 settembre alle 13:00, Nettuno raggiungerà l’opposizione, ovvero la Terra verrà a trovarsi esattamente tra il pianeta al sole. Le migliori probabilità di poter osservare questo pianeta si avranno però durante la notte tra il 18 ed il 19 settembre. Sorgerà dall’orizzonte orientale intorno al tramonto e potremo trovarlo cercando con lo sguardo vicino alla costellazione dei Pesci.

La mattina del 22 settembre sarà invece il turno di Mercurio, che raggiungerà la sua massima elongazione mattutina, uno dei momenti migliori per osservare il pianeta e si potrà osservare il pianeta più luminoso del normale poco prima dell’alba. Continuerà a rimanere luminoso e visibile per quasi tutto settembre.

Settembre è il mese dell’equinozio di autunno

Quest’anno il momento esatto dell’equinozio d’autunno sarà il 23 settembre, alle 8:50. L’equinozio (dal latino aequĭnoctĭum, derivato a sua volta dalla locuzione aequa nox, cioè «notte uguale (per durata) al dì») è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore.

In questo giorno particolare, in cui si entra ufficialmente nella stagione autunnale, la notte ed il giorno avranno infatti la stessa durata, dopodiché le giornate cominceranno progressivamente ad accorciarsi.

Tra gli eventi di astronomia di questo mese non poteva mancare una superluna

Se ad agosto le superlune non ci sono sembrate sufficienti, ecco l’ultima dell’anno a chiudere il cartellone di eventi astronomici del mese di settembre. Potremo osservarla nelle prime ore del 29 settembre, quando la luna piena raggiungerà il suo picco di dimensioni e luminosità. Intorno al tramonto del 28 settembre avremo la migliore possibilità di osservare il nostro satellite in tutto il suo splendore.

