Sciacquarsi la bocca potrebbe predire problemi di salute

Sciacquarsi la bocca è un passaggio fondamentale quando si parla di igiene dentale, o per risolvere i problemi dell’alito mattutino. Detto questo, un nuovo studio ha visto come questa pratica può aiutare a predire qualche complicanza a livello di salute. Se infatti sono presenti alti livelli di globuli bianchi in quello che ne viene fuori allora è un segnale di allarme per quanto riguarda possibili malattie cardiovascolari in atto.

La presenza di globuli bianchi nella bocca può tranquillamente indicare la presenza in atto di un’infiammazione orale, qualcosa di comune in realtà, ma secondo questo nuovo studio si può anche andare oltre a questa prima indicazione. Il motivo è legato al parodonto, ovvero il tessuto attorno ai denti e alla gengive. I problemi cardiaci possono palesarsi a causa dell’alta presenza di vasi sanguigni in questo tessuto.

Cosa può mostrarsi sciacquarsi la bocca

Le parole dei ricercatori canadesi: “Il test del risciacquo della bocca potrebbe essere utilizzato durante il controllo annuale dal medico di famiglia o dal dentista. È facile da implementare come strumento di misurazione dell’infiammazione orale in qualsiasi clinica. Stiamo iniziando a vedere più relazioni tra salute orale e rischio di malattie cardiovascolari. Se vediamo che la salute orale può avere un impatto sul rischio di sviluppare malattie cardiovascolari anche in individui giovani e sani, questo approccio olistico può essere implementato prima.”

Lo studio ha coinvolto un ristretto gruppo di persone a cui è stata testa la bocca prima e dopo il risciacquo della bocca. Il legame all’infiammazione che si diffonderebbe tramite i vasi sanguigni andrebbe a far produrre ossido nitrico alle arterie con questo tipo di risultato.